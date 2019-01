Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Singen kann sie aber nicht

Michael Wendler (46) muss keine Konkurrenz von seiner Laura fürchten.

Der Sänger (‘Sie liebt den DJ’) erregte Aufsehen, als er mit einer neuen Frau an seiner Seite in Florida gesichtet wurde. Dabei handelt es sich um die 18-jährige Laura, die seine Ehefrau abgelöst hat, von der Michael in Trennung lebt. Laura besucht eine Fachschule, hatte aber Ambitionen, eine eigene Gesangskarriere zu starten. Das wurde deutlich, als ‘BILD’ Auszüge aus drei Songs veröffentlichte, die Laura 2018 aufgenommen hatte. Erfolg dürfte sie damit aber kaum haben, denn ihr schiefer Gesang hat für keine Begeisterungsstürme gesorgt – nicht einmal bei ihrem Freund Michael Wendler. Der äußerte sich entsprechend kritisch zu den Aufnahmen gegenüber ‘BILD: "Ich mache ja seit 20 Jahren Musik, aber das ist wirklich schlecht. Der Gesang ist nichts. Ich würde jedem raten, der mir so ein Band schickt, sich einen anderen Beruf zu suchen. Zudem: Ein Partner an meiner Seite wird auch kein Sänger. Von daher wäre das eh kein Thema. So wie ich erfahren habe, hat Laura die Aufnahmen gemacht, bevor wir uns kennen bzw. lieben gelernt haben. Das war im Sommer, so Juni, Juli. Begegnet sind wir uns ja schon vorher, aber wirklich kennen tun wir uns erst seit August."

Mit seiner Kritik dürfte er Laura kaum verletzt haben, denn die sieht das ganz ähnlich: "Ich habe beim Singen schon gemerkt, das wird nix mit der Gesangskarriere! Ich liebe Schlager und wollte mich mal versuchen, deshalb hab ich mal Probeaufnahmen gemacht, aber aus nachvollziehbaren Gründen ist da ja nichts draus geworden." Also herrscht keine dicke Luft bei dem neuen Paar, das weiterhin die Sonne in Florida genießt.

© Cover Media