Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Seit Jahren kein Kontakt zu den Eltern

DE German Stars - Es vergeht kaum ein Tag, an dem Michael Wendler (48) und Laura Müller (19) nicht in den Schlagzeilen auftauchen. Der Schlagersänger ('Sie liebt den DJ') und die Influencerin sind Stars einer Doku ('Laura und der Wendler — Jetzt wird geheiratet') und wissen sich auch sonst über Social Media in Szene zu setzen.

"Eine gut bezahlte Branche"

Zuhause sieht es bei den beiden also eigentlich nach dem perfekten Glück aus, ganz besonders nach ihrer Spontan-Hochzeit im Juni. Doch im erweiterten Familienkreis herrscht nicht immer eitel Sonnenschein, wie die Doku jetzt ausleuchtete. Michael Wendler will nämlich mit seinen Eltern und seiner Schwester nichts zu tun haben. "Ich arbeite in einer Branche, in der man sehr viel Geld verdienen kann, wenn man gut ist. Das habe ich geschafft und das erweckt in manchen Menschen die Gier. Und das war eben bei meiner Familie so", erklärt der Star die Distanz zu seinen Blutsverwandten.

Michael Wendlers Vater stänkert

Mit seinem Vater Manfred Weßels hat Michael Wendler schon lange keinen Kontakt mehr und hat auch nicht die Absicht, das zu ändern. Dass dieser sich nach der Hochzeit mit Laura zu Wort meldete und alles als "böses Spiel" bezeichnete, dürfte auch nicht dabei helfen, die Wogen zu glätten. Auch Mutter Laura wird wohl keine Einladung zur großen Hochzeitsfeier, die irgendwann steigen soll, erhalten, nachdem sie gestänkert hatte, dass sie keine Zukunft für ihren Sohn und Laura Müller sieht.

Auch dass sie öffentlich behauptete, er wolle sie aus ihrer Wohnung schmeißen lassen, wird das Verhältnis nicht gerade zum Besten wenden. "Ich habe mir erhofft, dass meine Mutter die Sache erstmal in der Familie klärt. Sie hat das selbst sogar verurteilt, seine Familienmitglieder an die Presse zu verkaufen. Das macht man doch nicht", so ein enttäuschter Michael Wendler.