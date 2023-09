Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Comeback startet in einer schweizerischen Kleinstadt

DE Deutsche Promis - Michael Wendler (51) hat für 2024 seine Europa-Tour angekündigt. Eigentlich sollte der Sänger ('Sie liebt den DJ') bei der Schlagergala auf Kreta auftreten, aber da hatten sich einige Kollegen aufgeregt, die nicht mit dem wegen Schwurblerei in Verruf gerraten Sänger in Verbindung gebracht werden wollten und absagten - und so ist die ganze Veranstaltung ins Wasser gefallen.

Größter Musiker seit Goethe

Das wäre natürlich ein feuriges Comeback für den umstrittenen Musiker gewesen. Aber das hat nicht funktioniert. Stattdessen wird der Auftakt seiner Tour in der Schweiz stattfinden und zwar in Volketswil, einer Kleinstadt in der Nähe von Zürich. Eingeladen hat ihn ein weiterer Corona-Leugner, Daniel Stricker, der gegenüber ‘Nau.ch’ enthusiastisch verlauten ließ: "Der Wendler ist der grösste Musiker seit Goethe. Ihm eine Plattform bieten zu dürfen ist eine Ehre für jeden Veranstalter." Nun muss man dem Herren wohl verklickern, dass Goethe ein Dichter und kein Musiker war, aber in diesen Kreisen nimmt man es bekanntlich mit den Fakten nicht so genau.

Michael Wendler macht eine “kleine europäische Tour”

Volketswil wird also der Start zur "kleinen europäischen Tour" sein, die Michael Wendler auf Instagram angekündigt hatte. "Auftakt ist in der Schweiz, dann geht es nach Österreich und nach Spanien und vielleicht noch Italien." Wenn man jetzt den Start als Beispiel nimmt, dann wird es wirklich klein werden, denn man kann sich kaum vorstellen, dass es in der schweizerischen Kleinstadt eine Riesenbühne geben wird. Ähnlich wird es wohl an den anderen Orten sein. In Deutschland wird man den Star vergeblich suchen. "2024 wird es keinen Konzerttermin in Deutschland geben", hieß es deutlich.

Für seinen Kollegen Icke Hüftgold ist der Fall klar. "Ich verwette meine rechte Arschbacke, dass kein einziger Veranstalter in Deutschland den Wendler auf die Bühne lässt", erzählte er ‘derwesten.de’. "Denn Wendler hat während Corona unser Land und unsere Demokratie mit irrsinnigsten Wahnvorstellungen und absurden Lügen komplett in den Dreck gezogen. Ich empfehle ihm erstmal eine glaubhafte und fundierte Entschuldigung." Bis jetzt sieht es nicht danach aus, dass sich Michael Wendler entschuldigt, also bleiben ihm Auftritte in Kleinstädten außerhalb Deutschlands.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images