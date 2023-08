Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler plant seine Tour: Keine Konzerte in Deutschland – Fans sind sauer

DE Deutsche Promis - Michael Wendler (51) ist wieder da. Das sagt er zumindest, während viele seiner deutschen Fans frustriert sind, da es keine deutschen Termine in seinem Tourkalender gibt. Alles kein Problem, findet der Sänger ('Sie liebt den DJ'), da es ja so viele gute Neuigkeiten gebe. Und gelobt auf Facebook Besserung.

Der Wendler schlägt zurück

Dass ihn in letzter Zeit viele negative Messages erreichten, scheint den Star nicht anzufechten. “Die Medienhetze über den Ticketpreis ist völlig übertrieben“, ätzt er auf Facebook. “Der Preis ist im normalen Rahmen wie auch bei anderen Künstlern. Es scheint doch wohl eher so zu sein, als seien die Versuche meine Konzerte zu torpedieren dieses Mal gescheitert. Aus Wut wird jetzt am Ticketpreis gemäkelt… Der Veranstalter meines Konzertes lässt sich weder erpressen noch vom lächerlich angesetzten shitstorm beeindrucken. NETTER VERSUCH.“ Mehr dazu sei in seinem Podcast zu erfahren und er betont: “DER TICKETVERKAUF LÄUFT GUT. Meine Fans lassen sich nicht aufhalten…“ Er werde in Österreich und der Schweiz seine alten und neuen Hits spielen, “ohne Pause“ und nicht nur eine Stunde lang, wie behauptet werde, sondern “xxl“.

Kommt Michael Wendler 2025 nach Deutschland?

Der vielbeklagte Mangel von deutschen Konzertterminen von Michael Wendler sei nur vorübergehender Natur: “Wir planen Konzerte in Deutschland ab MAI 2025 und Veranstalter können sich bereits jetzt bei STEFAN FETZER (Management) melden um ihren Wunschtermin zu reservieren“, riet der Wendler und versprach: “NEUE MUSIK KOMMT NOCH DIESES JAHR.“ Und einmal mehr winken Überraschungen: “In wenigen Tagen gibt es top aktuelle News dazu denn es ist etwas unglaubliches passiert“, schrieb der Star. Man darf also gespannt sein, auch ob es tatsächlich mit einer Reihe von Deutschlandkonzerten klappt. Denn kürzlich hatte der Wendler einem Fan ganz konkret gesagt, an welche Bedingung er seine Rückkehr in die alte Heimat knüpft: “Ich kann nach Deutschland, aber ich will nicht kommen, bevor diese Regierung weg ist…" Ob Michael Wendler in absehbarer Zeiten wieder deutschen Boden betritt, hängt also auch von der Entscheidung der deutschen Wähler*innen ab.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images