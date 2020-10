Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Plant der Sänger ein Comeback?

DE German Stars - Eigentlich dachte jeder, dass Michael Wendler (48) nach seinem Skandal-Video inklusive Corona-Querdenkertum vor wenigen Wochen Deutschland auf alle Zeit den Rücken gekehrt hat. Mit seiner Karriere, so waren sich alle Beobachter einig, ist es auf jeden Fall aus.

Michael Wendler kündigt Rückkehr an

Doch jetzt hat der Sänger ('Wenn alle Stricke reißen') sich auf Social Media zu Wort gemeldet und den Gerüchten um ein mögliches Comeback nur drei Wochen nach 'Wendlergate' neuen Auftrieb gegeben. In seiner Instagram Story verkündete der Wendler unter einer Zeichnung, die ihn mit cooler Zigarre und Sonnenbrille abbildet: "Back on November 3rd". Doch wohin will der Star zurückkehren? Und was wurde aus der Ankündigung, sich künftig nur noch über den rechten Verschwörer-Kanal Telegram zu Wort zu melden? Die begleitenden kryptischen Worte machten die Wendler-Botschaft auch nicht klarer.

"Gemieden, wenn man echt ist"

So heißt es da: "Wir leben auf dem Höhepunkt der Zeit in einer falschen Welt. Deshalb wird man gemieden, wenn man echt ist. Deshalb wird man, wenn man die Wahrheit sagt, verachtet und verbannt. Die Gesellschaft befindet sich am Wendepunkt. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Es erfordert ernsthaften Mut, jetzt echt zu sein." Was genau hinter diesen Worten, die eher nach einer Sammlung inspirierender Verschwörer-Sprüche klingen, wirklich steckt, werden wir wohl erst am 3. November erfahren. Ein ereignisreicher Tag: Am Dienstag wird in Wendlers Wahlheimat USA auch gewählt.

Ein Comeback im deutschen Showbusiness dürfte sich für den Sänger schwierig gestalten. Schließlich hatte er mit seiner Behauptung, alle deutschen Medien seien gleichgeschaltet, seine wichtigsten Verbündeten vor den Kopf gestoßen. Doch in Zeiten wie diesen ist alles möglich — sogar ein Comeback von Michael Wendler.