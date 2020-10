Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler nach ‘DSDS’-Ausstieg: Sänger wird zum Corona-Verschwörer

DE German Stars - Es war vorbei, bevor es überhaupt angefangen hatte. Nachdem er zu Beginn der Dreharbeiten zur neuen Staffel von 'DSDS' angeblich auf dem Weg nach Deutschland aufgehalten worden war, ist Michael Wendler (48) nur zwei Tage später bei der Talentshow bereits Geschichte.

"Angebliche Corona-Pandemie"

Zwar hatte Pop-Titan Dieter Bohlen ihm bereits mit Rausschmiss gedroht, doch am Donnerstag (8. Oktober) verkündete der Sänger ('Sie liebt den DJ') in seiner Instagram Story, er habe die Entscheidung ganz allein getroffen. Der Sender habe keinerlei Einfluss auf seine Entscheidung gehabt. Doch wer dachte, das sei die größte Bombe, die der Sänger in seinem Clip platzen ließ, wurde schon Sekunden später eines Besseren belehrt. Denn plötzlich ließ Michael Wendler den Corona-Verschwörer raushängen. Er sprach von der "angeblichen Corona-Pandemie" und verurteilte die Bundesregierung scharf für ihre Handhabung der Krise. Dabei bemüht er die Verfassung und das Grundgesetz.

Michael Wendler macht mit rechten Verschwörern gemeinsame Sache

Als nächstes bekommen die TV-Sender ihr Fett weg - sie seien alle gleichgeschaltet, staatlich kontrolliert. Künftig sollten Fans ihm auf Telegram folgen, einer Plattform, die besonders in rechten Verschwörerkreisen beliebt ist. Dort verspricht er "die ganze Wahrheit", es sei der einzige Ort, wo man zensurfrei Meinungen austauschen könne. Fans sollten sich die App so schnell wie möglich herunterladen.

Die Tirade blieb natürlich nicht ohne Folgen. RTL distanzierte sich in einem Tweet von Wendlers Ansichten und Verschwörungstheorien. Man sei davon vollkommen überrascht worden. Die Supermarktkette Kaufland, die gerade stolz eine Kampagne mit dem Sänger gestartet hatte, zog den Spot sofort zurück. Selbst Wendlers Manager Markus Krampe ist schockiert. Bei 'Pocher – Gefährlich ehrlich' hatte er Tränen in den Augen, sagte aber auch: "Das hat sich angedeutet über einen längeren Zeitraum." Was Michael Wendlers Frau Laura wohl zu den Theorien ihres Mannes sagt?