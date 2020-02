Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Mein Leben ist nicht anders als euer Leben auch

DE German Stars - Michael Wendler (47) machte in der letzten Zeit einige Schlagzeilen wegen seiner finanziellen Probleme. Er und seine Ex-Frau Claudia Norberg (49) haben Schulden, weil die gemeinsame Plattenfirma Insolvenz anmelden musste. Zusätzlich schuldet der Sänger ('Sie liebt den DJ') dem Finanzamt 100.000 Euro.

Michael Wendlers Geld-Probleme seien ganz normal

In einem Instagram-Livevideo sprach der Wendler nun mit seinen Fans über diese Probleme und macht deutlich, dass er gar nicht so besorgt ist, wie viele vielleicht in einer solchen Lage erwartet hätten. Er erklärt auf eine Fan-Frage: "Good morning in the morning aus South West Florida. So, ich wurde so oft schon darauf hingewiesen, meine Steuern zu bezahlen oder meine Rechnungen zu bezahlen. Ich kann nur immer wieder sagen: Das ist so lächerlich, denn ich werde jede Forderung gegen mich natürlich bezahlen. Manche größeren Forderungen dauern etwas länger, aber das ist bei euch ja auch genauso." Es sei tatsächlich gar nicht so besonders, dass diese Forderungen im Raum stünden. Er sei ja schließlich ein Mensch wie jeder andere. "Also mein Leben ist eigentlich nicht anders als euer Leben auch, gibt immer wieder irgendwelche Forderungen gegen mich und das ist nichts Ungewöhnliches."

Außer Laura haut ihn nichts um

Er macht seinen Fans – und wahrscheinlich auch sich selbst – dann etwas Mut und zeigt, dass er die ganze Sache mit Humor zu nehmen versucht. "Alles wird gelöst, alles wird geregelt und dafür stehe ich mit meinem Namen", zitiert er die Hipp-Babynahrung-Werbung. So schnell werde ihn schließlich nichts umhauen: "Außer meiner wunderschönen Freundin, der süßen Laura, die haut mich jeden Tag um."