Michael Wendler: Keine Anreise zur Beerdigung seiner Mutter

DE Deutsche Promis - Michael Wendler (48) verlor vor vier Wochen seine Mutter Christine Tiggemann. Die 73-Jährige war in ihrer Wohnung einem Herzinfarkt erlegen. Am 11. März wurde sie in Dinslaken beigesetzt, doch ihr Sohn war der Beerdigung ferngeblieben. Warum?

Der Kontakt war kühler geworden

Mit seiner Frau Laura blieb der Schlagerstar in Florida, wo er sich sein Leben eingerichtet hat. Bereits vor einigen Wochen hatte er erklärt, nie wieder nach Deutschland zurückkehren zu wollen. So geschah es, dass zu den 25 Trauergästen, die zur Beerdigung seiner Mutter zugelassen waren, nicht Michael und Laura gehörten. Auch Michaels Vater war laut Informationen der 'Bild' nicht anwesend. Das Verhältnis zwischen Michael und seiner Mutter sei bis vor einigen Jahren sehr eng und herzlich gewesen, doch vor einem Jahr musste Christine in einem Interview zugeben, nur noch sporadisch mit ihrem Sohn in Kontakt zu stehen und von seinen Hochzeitsplänen lediglich aus den Medien erfahren zu haben.

Michael Wendler bleibt in Florida

Das dürfte jedoch nicht der einzige Grund sein, weshalb Michael Wendler zur Beerdigung seiner Mama nicht erschienen war. Nach ihrem Tod hatte es es zwischen Michael und seinem Vater Manfred Weßels Streit über die Beerdigungskosten gegeben, zu denen der Schlagersänger laut Weßels nichts beigesteuert habe. Zudem ist gegen Michael vor dem Amtsgericht in Dinslaken eine Verhandlung wegen Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung angesetzt worden. In Deutschland soll er knapp eine Million Euro Schulden allein beim Finanzamt haben. Die letzte Ruhestätte seiner Mutter liegt derweil nur einen Steinwurf von Michael Wendlers Villa in Dinslaken entfernt.