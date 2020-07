Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Keine Angst vor Botox

DE German Stars - Michael Wendler (48) achtet auf sein Äußeres. Dabei verlässt sich der Schlagersänger ('Sie liebt den DJ') mittlerweile nicht mehr nur auf das, was ihm die Natur und seine Gene mitgegeben haben — wenn's sein muss, hilft der Star ohne zu zögern nach.

Pickel-Kur vom Experten

In der Doku-Serie 'Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet' bekommen die TV-Zuschauer jetzt regelmäßig einen Einblick in das Schönheitsregime des Wendlers. So hatte er vor der Hochzeit mit Laura Müller (19) noch schnell seine Nase richten lassen, die Kameras hielten natürlich die ganze Zeit drauf. Doch auch nach dem Ja-Wort bedurften einige Körperteile des Sängers sorgfältiger Optimierung. So ließ er sich jetzt von einem Beauty-Experten die Haut reinigen. Ihn pickelfrei zu halten, ist nicht die einzige Aufgabe, die Michael Wendler in die Hände von Experten übertragen hat.

Michael Wendler hat kein Problem mit Botox

"Ich habe auch mal Botox machen lassen. Das hat auch sehr viel gebracht", gestand der Wendler offen ein. Schämen würde er sich dafür auf keinen Fall, denn kosmetische Operationen sind für ihn kein Tabu. "Wenn man sich verbessern kann oder es medizinisch sogar notwendig ist, dann sollte man das auf jeden Fall machen." Natürlich steht ihm Laura bei allen Prozeduren zur Seite, hält, wenn es schmerzhaft wird, auch schon mal seine Hand. "Du machst das toll, mein Schatz", ermunterte die Influencerin ihren Ehemann, denn sie weiß: Wenn Michael Wendlers Haut strahlt, sehen auch die Fotos auf Instagram gleich besser aus.