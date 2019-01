Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Jetzt spricht seine Freundin

Michael Wendlers (46) neue Freundin spricht.

Der Musiker (‘Sie liebt den DJ’) hatte sich vor Monaten von seiner Noch-Ehefrau Claudia Norberg (48) getrennt. Vor kurzem wurde er schließlich auf einem Boot in Florida mit einer jungen Brünetten gesichtet, die sich eng an ihn schmiegte. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um die 18-jährige Schülerin Laura, die eine Fachschule besucht. Sie und Michael trennen somit ganze 28 Jahre. Ihr gibt das allerdings gar nicht zu denken, wie sie in einem Interview mit ‘RTL’ erklärt und dabei beweist, wie gelassen sie der neuen Beziehung gegenübersteht:

"Ich weiß noch nicht, wo das alles hinführt. Ich will nichts sagen, was für Verwirrung sorgt. Was passiert, was wird, das weiß keiner. Das steht in den Sternen." Mit den Schlagzeilen könne sie gut umgehen, wie sie hinzufügt.

Damit hat sie ihrem Michael etwas Entscheidendes voraus, denn ihn scheinen die Schlagzeilen um seine neue Freundin besonders zu stören. Auf Instagram postete der Musiker ein Foto von sich und schrieb dazu entgeistert: "Leute was ist in Deutschland los?????? Gibt es kein anderes Thema als über meinen Beziehungsstatus zu berichten? Unglaublich!!!!!"

Da half es auch nicht, dass ihm und Laura Reporter der ‘BILD’ in Florida auflauerten und beide zu einem gemeinsamen Statement bringen wollten. Überrascht von den Medienvertretern hielten sich beide bedeckt und erklärten lediglich: "Es wissen ja nicht einmal wir beide, wie sich das alles weiterentwickelt... ."

Laura ist ein großer Fan von Michaels Musik – ob das für eine feste Beziehung reicht?

