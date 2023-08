Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Erster Konzerttermin steht — und der Auftritt ist nicht in Deutschland

DE Deutsche Promis - Wie viel ist Michael Wendler (51) seinen Fans wert? Das werden wir in den nächsten Wochen erfahren, denn ab Donnerstag gehen die Karten für das erste Konzert seines groß angekündigten Comebacks in den Verkauf. Fest steht schon jetzt: Ganz billig wird es nicht für die Anhänger*innen des Sängers.

Nur 500 Karten erhältlich

Denn der Auftakt seiner Tour findet nicht etwa in Deutschland statt, sondern in Griechenland. Das kündigte der Schlagerstar am Dienstag (8. August) in einem Facebook-Posting an. "Ich freue mich euch heute meinen ersten Tournee-Termin im April 2024 bekannt geben zu dürfen. Nach einer dann vierjährigen Pause, ist die Fanreise nach Griechenland und einem einwöchigen Aufenthalt, der perfekte Rahmen für den Auftakt meiner Egal Tour 2024." Wer den Wendler sehen will, muss also eine Reise buchen, und zwar zum Event 'Schlager unter Palmen' auf Kreta. Dort sollen geben sich eine Woche lang Schlager-Größen die Klinke in die Hand — in diesem Jahr unter anderem Bernhard Brink und Annemarie Eilfeld. Inwiefern sich die Fans die Tickets allein wegen des Wendler-Comebacks sichern, lässt sich somit also nicht mit Bestimmtheit sagen, die Kommentare unter dem Posting waren aber durchgehend positiv. Die Anzahl der Besucher*innen ist auf 500 beschränkt.

Gelingt Michael Wendlers Neustart?

Michael Wendler will es aber nicht bei einem Gig belassen. "Weitere Tourdaten und Informationen zur 'EGAL-Konzert Tour 2024', dem Ticketverkauf und den weiteren Veranstaltungsorten werden auf der offiziellen Website von Michael Wendler veröffentlicht", heißt es weiter in der Pressemeldung zum Event. Dabei wird der Musiker auch neue Songs vorstellen, denn er feilt gerade an seinem nächsten Album. Anfang Juni hatte er stolz verkündet: “Mein Lieblingsarrangeur Jack Price ist soeben in den USA eingetroffen, und die ersten Hits sind bereits im Kasten“, verriet der Wendler. “Natürlich halte ich euch auf dem Laufenden und vielleicht gibt es hier schon bald eine erste Kostprobe …“ Dabei deutete er auch schon eine Tour an und prahlte: "Nichts kann aufhalten, was kommt ... DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS“. Ob Michael Wendlers Neustart gelingt, wird sich im kommenden Jahr zeigen.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images