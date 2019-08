Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Enttäuscht von Willi Herren

DE German Stars - Vor ihrer Teilnahme an dem 'Sommerhaus der Stars' waren Schlagerstar Michael Wendler (47) und Kollege Willi Herren (44) eigentlich gute Freunde, aber diese Freundschaft hat die gemeinsame Zeit bei der TV-Show nicht überstanden. Doch während sich Michael Wendler enttäuscht und möglicherweise auch versöhnlich zeigt, scheint Willi Herren nicht zum Einlenken bereit - auch nicht auf den Wunsch seiner Frau Jasmin (40) hin.

Jasmin Herren hofft auf eine Aussprache zwischen Michael Wendler und ihrem Mann Willi

Das wurde auf einer Veranstaltung am vergangenen Wochenende klar, bei der beide Stars aufgetreten sind. "Er hat mir das Herz gebrochen, weil wir uns so gut verstanden haben. Ich war sehr enttäuscht", verrät Wendler gegenüber 'rtl.de' und spielt damit auf Willi Herrens ständige Angriffe gegen ihn und seine Laura (19) im 'Sommerhaus der Stars' an.

Das hörte auch Jasmin, Willis Ehefrau, und zeigte sich versöhnlich. "Das gilt gegenseitig, glaub ich. Ich glaube, dass er einige Reaktionen heute anders machen würde", vermutete sie und hofft: "Wenn die beiden sich einfach mal unterhalten würden, dann wäre das auch wieder gut. Ich würde mir das einfach wünschen. Wir sehen uns so oft, was soll das denn. Wir sind doch alle erwachsen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass wir demnächst mal wieder alle zusammen in einem Restaurant auf Malle was essen. Zusammen mit Laura."

Eine Versöhnung ist nicht in Sicht

Ihr Mann hingegen scheint da eine andere Meinung zu haben. Während seines Auftritts gab er einen kleinen Schmähgesang auf seinen einstigen Freund zum Besten: "So geht der Wendler, der Wendler, der geht so." Auf eine Versöhnung hin angesprochen, kommentierte er anschließend lediglich: "Ich sag ihm einfach, was er für einer ist, und dann ist gut."

Die Freundschaft zwischen Michael Wendler und Willi Herren scheint eindeutig der Vergangenheit anzugehören - oder gibt es für die beiden noch einen Weg zurück?

© Cover Media