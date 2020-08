Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Ein Privatjet für das neue Musikvideo

DE German Stars - Michael Wendler (48) ist Musiker. Er singt. Das könnte in den vergangenen Wochen durch seine öffentlich zelebrierte Beziehung zu Laura Müller (20) etwas in Vergessenheit geraten sein. Doch Michael tummelt sich nicht nur vor den Reality-TV-Kameras, sondern werkelt weiterhin an neuen Hits.

Michael Wendler freut sich

Davon berichtete er seinen Fans nun auf Instagram. In einem kurzen Videoclip meldet er sich aus einem Flugzeughangar zu Wort, denn er hatte sich für einen Tag einen Privatjet gemietet. Den nutzt er nicht etwa zum Vergnügen – oder zumindest nicht ausschließlich, denn Michael dreht ein neues Musikvideo. Dafür muss natürlich auch das Haar perfekt sitzen: "Ich muss noch mal vor den Spiegel und die Haare ein bisschen richten, bevor es gleich losgeht. Ich freue mich, es sieht wirklich schön aus."

Aufregend, spannend, ekstatisch

Seine Laura ist natürlich auch mit dabei, dreht im Hangar ihr eigenes Video. Sie wird auch im Musikvideo zu sehen sein. Soviel ist durch einen von Michael geposteten Clip bereits klar: Eine Kamera fängt Laura ein, wie sie in einem hautengen Kleid die Treppe heruntergeht. In einer anderen Einstellung sind die beiden Turteltauben vor einer bunt beleuchteten Bar zu sehen. In einer wieder anderen Szene läuft Laura unter der Anweisung eines Fotografen an einer Klippe entlang. Das sind schon ziemlich viele Locations für ein Musikvideo – Michael Wendlers Fans können sich also auf etwas ganz Besonderes freuen.