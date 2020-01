Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Das denkt seine Mutter über DAS Selfie

DE Showbiz - Kaum einer polarisiert so wie Michael Wendler (47). Dabei macht der Schlagersänger ('Sie liebt den DJ') zurzeit meist weniger Schlagzeilen mit seinen Sangeskünsten, sondern vor allem durch seine junge Freundin Laura Müller (19).

Die Marketing-Maschine rollt für Michael Wendler

Die weiß sich an seiner Seite geschickt zu vermarkten. In einer Zeit, in der Social Media wichtiger ist denn je, hat sie mittlerweile doppelt so viele Follower wie ihr Freund. Dass sie jüngst für den 'Playboy' die Hüllen fallen ließ, heizte das Laura-Fieber nur noch zusätzlich an. Doch dann tauchte ein Bild im Internet auf, welches die halbe Nation Laura kurz vergessen ließ. Hatte Michael Wendler etwa wirklich sein bestes Stück als Selfie fotografiert und ins Netz geladen? Bis heute scheiden sich die Geister. Auch Wendlers Mutter Christine Tiggemann hielt mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg.

Ist er jetzt echt?

"Wir haben den Kopf geschüttelt. Nee, das kann gar nicht sein. Das ist ein Unding", erklärte sie gegenüber RTL und fügte hinzu: "Da muss man ja schon denken, wenn man über die Straße geht, die Leute zeigen ja mit dem Finger auf meine Person. Boah, was hat die denn für einen Sohn? Was macht der denn für Sachen?" Und ist das Bild nun echt? Nein, das glaubt Christine Tiggemann nicht. Sie habe ihren Sohn schließlich gesehen, als er in den Pool sprang. Dennoch wartet sie schon auf die nächste Schlagzeile aus dem Hause Michael Wendler, denn sie kennt ihren Sohn schließlich: "Da kommt noch mehr raus. Das weiß ich."