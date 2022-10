Allgemein | STAR NEWS

Melissa Naschenweng: Zu sexy für Schlager?

DE Deutsche Promis - Lange Beine, enge Ledershorts: Melissa Naschenwengs (32) Markenzeichen sind unverwechselbar. Ihre Musik, kombiniert mit einem frischen, sexy Look, hat der Sängerin unzählige Fans beschert — allein auf Instagram folgen ihr fast 220.000 begeisterte Anhänger*innen.

"Es soll sich doch jeder anziehen dürfen, wie er möchte"

Doch nicht alle freuen sich beim Anblick der pinkfarbenen Shorts, die die Österreicherin neben ihrer Stimme so berühmt gemacht haben. Wer sich gern sexy zeigt, bekommt auch viel Gegenwind, weiß Melissa. "Ich wurde schon beleidigt, weil ich zu sexy war", so die Musikerin in 'Bild'. Dass nicht jeder von ihrem Stil begeistert ist, kann sie zwar verstehen, aber nicht "wie Menschen das zum Anlass nehmen, mich fertigmachen zu wollen. Es soll sich doch jeder anziehen dürfen, wie er möchte." Mittlerweile weiß Melissa allerdings, mit den Anfeindungen besser umzugehen und setzt zum Teil sogar darauf: "Ich provoziere gern bewusst und kann mittlerweile mit den Reaktionen darauf umgehen."

Melissa Naschenweng will die große Liebe

Dabei war Melissa Naschenweng keinesfalls immer so selbstbewusst: "Früher hat mich jeder negative Kommentar im Internet wie ein Pfeil ins Herz getroffen." Apropos ins Herz getroffen, wie sieht es denn mit dem Liebesleben aus? Da ist der Schlager-Star wählerisch: "Für eine richtige Beziehung hat es leider seit zweieinhalb Jahren nicht gereicht. Und bevor mir nicht die große Liebe begegnet, werde ich auch Single bleiben."

Sollten die Anfeindungen mal wieder zu viel werden, kann sich Melissa damit trösten, dass die größte Schweizer Tageszeitung 'Blick' sie gerade zur "liebsten Nachbarin" der Eidgenoss*innen erklärt hat. Dort hat die Sängerin nämlich ebenfalls einen Riesenerfolg — den sie eigentlich gar nicht erwartet hatte. "Mit 15 dachte ich, dass ich als 25-Jährige Mann, Kind und einen Nine-to-five-Job habe. Heute ist alles anders, und ich glaube, ich werde von oben geführt", so eine entspannte Melissa Naschenweng.

Bild: Bodo Schackow/picture-alliance/Cover Images

Artikel zum Thema Melissa Naschenweng: Die Schlagersängerin trauert