Alles andere als gemütlich: Melissa Naschenweng klagt darüber, wie es hinter den Kulissen der Schlagerszene zugeht

DE Deutsche Promis - Melissa Naschenweng (33) besingt in ihren Schlagern oft eine heile Welt, gewann mit Songs wie ‘Traktorführerschein’ und ‘I steh auf Bergbauerbuam’ viele Fans. Doch die Schlagerszene, in der sie sich einen immer größeren Namen macht, ist alles andere als idyllisch, wie sie in einem Interview enthüllte.

Klare Worte von Melissa Naschenweng

“Ich erlebe viel Missgunst. Ich finde es total schade, dass das Schlagergeschäft so ein Haifischbecken ist”, offenbarte die Österreicherin im Gespräch mit der Schweizer Zeitung ‘Blick’ – und verwendet dabei wie ihre Kollegin Michelle (51, ‘Wer Liebe lebt’) das Wort “Haifischbecken” in Bezug auf die Schlagerszene. Trotz warnender Worte habe sie selbst zunächst nicht glauben wollen, wie hart dieses Business ist: “Es ist überhaupt kein Kindergeburtstag. Was hinter den Kulissen abgeht, ist filmreif“, erklärte sie.

Mehr Solidarität unter Frauen

Gerade weibliche Schlagermusiker hätten es in der Branche schwer, wobei allzu oft die Frauen untereinander ihre eigenen ärgsten Feinde seien – da wünscht sich Melissa Naschenweng einfach etwas mehr Solidarität: “Vor allem wir Frauen sollten einander unterstützen und uns auch mal Komplimente machen. Vieles ist total auf den Erfolg bezogen“, klagte sie. Aber immerhin gäbe es auch positive Beispiele, und Kolleg*innen, die nicht neidisch und missgünstig seien, sondern andere unterstützten – hier nannte Melissa Maite Kelly (43, ‘Heute Nacht für immer’), mit der sie inzwischen befreundet ist: “Sie meinte zu mir, dass ihr das, was ich mit meiner Ziehharmonika mache, so gut gefällt und ich eine Powerfrau sei“, zitierte Melissa Maites Komplimente. Und auch Schlager-Veteran Roland Kaiser (71, ‘Santa Maria’) sei ein Kollege, der andere unterstütze – darum nahm sie mit ihm auch ein Weihnachtsduett auf: “Der liebe Roland bringt sein Weihnachtsalbum raus und ich darf Teil davon sein. Es war ein Genuss mit ihm im Studio gemeinsam zu recorden und ein unvergessliches Erlebnis“, schwärmte Melissa Naschenweng auf Facebook und weckt Vorfreude auf den österreichischen Klassiker ‘Es wird scho glei dumpa’.

