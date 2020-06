Allgemein | STAR NEWS

Mel C: “Neue Spice-Girls-Songs? Keine Chance!”

DE Showbiz - Ihre Tour im Sommer 2019 gehörte zu den Höhenpunkten der Open-Air-Saison: Mel C (46), Emma Bunton (44), Mel B (45) und Geri Halliwell (47) standen als Spice Girls endlich wieder gemeinsam auf der Bühne.

Keine neue Tour in Sicht

Auch die Abwesenheit von Victoria Beckham (46) konnte die Freude der Fans über ein Wiedersehen mit der Girl Group nicht trüben — ausgelassen ließ man die guten alten Zeiten Revue passieren. Leider beschränkte sich die Tour auf das Vereinigte Königreich und Irland. Pläne, die Konzertreihe mit Gigs in Australien, den USA und Südamerika wieder aufzunehmen, gibt es zwar schon länger, doch die scheinen sich immer wieder zu zerschlagen. Und noch etwas anderes lässt auf sich warten: neue Songs. Die Hoffnung auf neues Material können Spice-Girls-Fans allerdings getrost begraben, verriet Mel C jetzt in einem Interview.

Mel C hält die alten Songs für unschlagbar

"Wir haben schon darüber gesprochen", gestand die Sängerin im Gespräch mit 'Entertainment Tonight'. Doch es sei einfach unmöglich, noch einmal etwas zu schreiben, was an Klassiker wie 'Wannabe' oder 'Spice Up Your Life' herankäme. "Unser Repertoire ist so unglaublich, und die Menschen lieben unsere Musik. Wir möchten nicht irgendetwas produzieren, was nicht an die alten Tracks heranreicht. Wir wollen es einfach nicht erzwingen."

Dass neues Material auf natürliche Weise entsteht, scheint auch ausgeschlossen. Fans müssen sich also mit den Klassikern zufrieden geben, und damit haben die meisten wohl auch keine Probleme. Jetzt bleibt nur die Hoffnung auf eine weitere Tour der Spice Girls.