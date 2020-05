Allgemein | STAR NEWS

Mel C: Bitte mehr Spice-Girls-Gigs

DE Showbiz - Mel C (46) hatte große Freude im vergangenen Jahr, als sie und ihre Spice Girls-Kolleginnen (mit Ausnahme von Victoria Beckham (46)) durch das Vereinigte Königreich und Irland getourt sind, gesungen und Fans glücklich gemacht haben. Für Mel kann es gerne so weiter gehen.

Hör doch mal rein

Die Quarantäne hindert Stars wie Mel C natürlich nicht daran, Interviews zu geben. So war die Musikerin zu Gast im Track By Track-Podcast. Bei dieser Gelegenheit wurde sie eingeladen, sich noch einmal die Songs aus dem Album 'Spiceworld' von 1997 anzuhören. Mel C nutzte dies gleich, um in Nostalgie zu schwelgen und auf Twitter ihre Gedanken zu den einzelnen Tracks zu teilen. So sei 'Too Much' noch immer einer ihrer absoluten Lieblingssongs der Band, auch wenn es besonders schwer sei, sich den Text zu diesem Hit einzuprägen.

Mel C hat Lust

Auch 'Viva Forever' liege ihr sehr am Herzen, da der Song aufgenommen worden sei, als Geri Halliwell die Band verließ. Daher habe er eine ganz besondere Bedeutung für Mel C. Die Musikerin hat derweil die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie mit ihren Kolleginnen noch einmal wird auf Tour gehen können: "Ich habe es jetzt sehr genossen, mir das 'Spiceworld'-Album noch einmal anzuhören. Ich schwelge jetzt in Nostalgie, und würde liebend gerne noch einmal mit den Mädels auf die Bühne gehen und für euch alle singen. Also drückt die Daumen, dass wird das in der nahen Zukunft bald machen können."