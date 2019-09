Allgemein | STAR NEWS

Mel B: Die Spice Girls streiten sich immer noch um angebliche Affäre

DE Showbiz - Vor ein paar Monaten ließ Mel B (44) alias Melanie Brown alias Scary Spice die Bombe platzen: Sie habe mit einem der Spice Girls vor vielen Jahren eine kurze Affäre gehabt. Geri Horner (47), damals noch bekannt als Geri Halliwell oder auch Ginger Spice, und sie hätten Sex miteinander gehabt. Geri war allerdings wenig begeistert über Mels Redseligkeit - und soll sie wegen des Sex-Geständnisses heute noch hassen.

Schlechtes Timing zerstörte fast ihre Freundschaft

Davon ist jedenfalls Mel B überzeugt. In der britischen Talkshow 'Loose Women' verriet sie, dass ihre Freundschaft zu Geri einen gehörigen Knick bekommen hätte. "Gott, war das seltsam. Ich glaube, sie hasste mich eine Weile lang", sagte Mel den Moderatorinnen. "Das tut sie wahrscheinlich immer noch."

Vor allem Mels Timing hätte nicht schlechter sein können. Ihre Geschichte über eine sexuelle Beziehung zu Geri erzählte sie kurz vor dem Start der Reunion-Tour der Spice Girls im Sommer. Sie habe Geri kurz nach ihrem intimen Geständnis in Piers Morgans Sendung 'Life Stories' eine SMS geschickt, und es habe ihrer Kollegin zunächst nichts ausgemacht. "Das Problem war, dass es zu einer viel größeren Geschichte aufgebauscht wurde, und dass wir gerade mit den Proben anfingen half auch nicht."

Mel B versicherte jedoch, dass alle Mitglieder der kultigen Girlband in Wahrheit eine enge Verbindung hätten. "Wir lieben uns", beteuerte sie. "Ich habe eben eine große Klappe. Was will man machen?"

