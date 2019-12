Allgemein | STAR NEWS

Mel B: Weihnachten ohne ihre jüngste Tochter?

DE Showbiz - Mel B (44) hatte eigentlich vor, das Weihnachtsfest in diesem Jahr mit zwei ihrer Kinder, der siebenjährigen Madison und der 20-jährigen Phoenix, in London zu verbringen. Doch dass das nicht einfach werden würde, mag sie sich gedacht haben, schließlich befindet sich Mel B seit vielen Monaten in einem erbitterten Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann, Stephen Belafonte (44).

Stephan hatte Bedenken

Der hat nun erreicht, dass Madison nicht wie geplant nach England reist, sondern in Los Angeles bleiben muss. Stephen hatte das Gericht eingeschaltet, um den Plan seiner Ex zu stoppen. Angetrieben worden sei er von Sorgen um das Wohlergehen seiner Tochter Madison. Die sei nämlich angeblich schwer traumatisiert worden, als sie das letzte Mal mit ihrer Mutter nach England gereist war. Stephens Anwalt, Michael Hasanab, hatte dem zuständigen Richter erklärt, es sei nicht in Madisons bestem Interesse, Los Angeles zu verlassen. Mel B habe ihr Kind vernachlässigt und ihr somit großen Schaden zugefügt.

Mel B schweigt sich aus

Mel Bs Anwältin, Taline Boyamaian, hatte noch am Donnerstag (19. Dezember) versucht, den Richter vom Gegenteil zu überzeugen, indem sie erklärte, Stephen habe den Ausflug zunächst bewilligt, dann aber überraschend seine Meinung geändert. Der Richter urteilte zugunsten von Stephen, da er dem Kind keinen Schaden zufügen wolle.

Gegenüber der britischen 'Daily Mail' erklärte der Ex der Musikerin anschließend, er sei froh, dass Madison Weihnachten mit ihm in Los Angeles verbringen könne. Mel B hat sich zu dem Urteilsspruch noch nicht geäußert.