Allgemein | STAR NEWS

Meghan Trainor: Ihr Valentingstags-Baby hatte es eilig

DE Showbiz - Eigentlich hätte Meghan Trainor am Valentinstag (14. Februar) Mutter werden sollen. Doch das erste Kind der Sängerin ('All About That Bass') konnte es offenbar nicht erwarten, seine Mama kennenzulernen und erblickte knapp eine Woche vor dem errechneten Termin das Licht der Welt.

"Wir sind so verliebt"

Dennoch nutzte der Star den Tag der Verliebten, um die frohe Botschaft zu verkünden und postete am ursprünglichen Geburtstermin gleich mehrere Bilder des kleinen Wonneproppens auf Social Media. "Dieser süße kleine Junge war heute am Valentinstag fällig", schrieb Meghan auf Instagram. "Wir haben ihn aber schon am Montag, den 8. Februar kennengelernt." Sie fügte hinzu: "Wir sind SO VERLIEBT!" Sie dankte ihrem Ehemann, Schauspieler Daryl Sabara (28, 'Spy Kids') für das "beste Valentinsgeschenk aller Zeiten" und hieß den kleinen Riley auf der Welt willkommen. Zahlreiche Stars gratulierten den frisch gebackenen Eltern, darunter Model Ashley Graham und Schauspielerin Jennifer Love Hewitt, die schrieb: "Ich bin so stolz auf euch!"

Meghan Trainor musste allein zum Arzt

Meghan Trainor hatte ihre Schwangerschaft im Oktober bekannt gegeben und ihre Follower seitdem stets über Social Media auf dem Laufenden gehalten. Ganz einfach hatte es die Sängerin mit ihrem ersten Kind indes nicht, denn sie litt unter Schwangerschaftsdiabetes. Wegen der Pandemie durfte ihr Mann siezudem nicht zu ihren Arztterminen begleiten. "Es ist hart, allein zu all den Terminen zu gehen…Doch es ist auch etwas, worauf ich mich mein Leben lang gefreut habe. Ich wollte schon immer schwanger sein", so Meghan Trainor. Herzlichen Glückwunsch!