Meghan Trainor: Die Kinder sind bereits geplant

DE Showbiz - Im Dezember 2018 gaben sich Meghan Trainor (26) und Daryl Sabara (27) das Ja-Wort und die Familienplanung ist in vollem Gange. In der US-amerikanischen Fernsehshow 'Extra' plauderte die Sängerin nun über ihren "starken" Kinderwunsch, erklärte aber gleichzeitig, dass sie noch auf den "richtigen Zeitpunkt" warte.

Meghan Trainor muss noch ein bisschen warten

In Anbetracht der Tatsache, dass Meghan von Mai bis September mit der Band ihres Ehemannes unterwegs sein wird, habe sie die Entscheidung getroffen, bis nach dem letzten Konzert der Tournee zu warten. "Ich bin heute früh aufgestanden und habe Sport gemacht, ich ernähre mich sehr gesund mit meinem Ehemann… Letztens haben wir uns an unserem freien Tag massieren lassen. Wir sagen uns, dass wir uns etwas Gutes gönnen sollten, bevor wir Kinder haben", erklärt sie.

Auf die Frage, für welchen Zeitpunkt die erwähnten Kinder geplant seien, erwiderte Meghan: "Ich wünsche sie mir so sehr. Ich arbeite zurzeit. Ich werde zu den Frauen gehören, die sich jeden Morgen wegen Übelkeit übergeben müssen und alles spüren. Also werden wir einfach warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist… Ich gehe mit Maroon 5 auf Tour. Ich werde es einfach am Ende tun."

Das veranlasste den Interviewer zum dem freudigen Ausruf: "Ein Maroon-5-Baby!", woraufhin Meghan lachend erwiderte: "Ich hoffe doch sehr! Ich will ein ganzes Dorf!"

Gesunde Lebensweise ist ihr wichtig

Die Sängerin ist seit ihrem Karrierebeginn für ihr positives Körpergefühl bekannt. Dieses möchte der Star, den seine Fans vor allem auch für seine weibliche Figur lieben, auch weiterhin propagieren. Dennoch sei sie sich bewusst, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren. "Ich tue jeden Tag etwas für meine Gesundheit, aber ich liebe meine weiblichen Rundungen. Ich weiß, wie wichtig es ist, auf dem Laufband zu trainieren und gesund zu leben, weil ich unendlich lange leben möchte", so Meghan Trainor lächelnd.