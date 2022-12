Allgemein | STAR NEWS

Megan Thee Stallion sagt vor Gericht aus: Hat Tory Lanez ihr in den Fuß geschossen?

DE Showbiz - Mehr als zwei Jahre hat es gedauert, doch am Dienstag (13. Dezember) sagte Megan Thee Stallion (27) erstmals im Prozess gegen Tory Lanez (30) aus. Die Rapperin ('Sweetest Pie') beschuldigt ihren Kollegen, sie im Juli 2020 angeschossen zu haben.

In den Fuß getroffen

Der fragliche Zwischenfall ereignete sich nach einer Party in den Hollywood Hills, zu der Gastgeberin Kylie Jenner geladen hatte. Der Kanadier soll ihr in den Fuß geschossen haben. In ihrer Aussage erzählte Megan laut dem 'Rolling Stone', dass sie gemeinsam mit dem Angeklagten und der Unternehmerin Kelsey Nicole im Auto gesessen und sich darüber gestritten hätten, ob man die Party wohl verlassen solle. Sie sei dann aus dem Wagen ausgestiegen, woraufhin Tory sie als "Bi***" bezeichnet und eine Waffe auf sie gerichtet habe.

Eine Million Dollar für Megan Thee Stallion

Wie Megan Thee Stallion weiter berichtet, schoss Tory Lanez dann auf sie, als sie sich vom Wagen entfernte. Sie wurde am Fuß getroffen. Anschließend habe der Rapper sie angefleht, nichts zu sagen, denn er war zum Zeitpunkt des Zwischenfalls lediglich auf Bewährung auf freiem Fuß. "Ich gebe dir eine Million Dollar, wenn du nichts sagst", soll der Angeklagte ihr angeboten haben. Tory Lanez' Verteidigung behauptet indes, dass Kelsey die Waffe abgefeuert habe, aber Megan hielt dem entgegen, dass sie die Unternehmerin nie mit einer Pistole gesehen habe. Zudem hatte Tory nach dem Schuss eine Textnachricht an den Star geschickt, in der er sich bei Megan Thee Stallion entschuldigte — er sei betrunken gewesen.

Bild: JL Rosa/TheNews2/Cover Images