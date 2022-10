Allgemein | STAR NEWS

Megan Thee Stallion: Nach einem Einbruch will die Rapperin erstmal Pause machen

DE Showbiz - Ein Einbruch richtet oft mehr Schaden an als nur materiellen Verlust. Diese Erfahrung machte jetzt offenbar auch Megan Thee Stallion (27). Die Rapperin ('Sweetest Pie') hatte am Donnerstag (13. Oktober) ungebetenen Besuch.

Der Schaden geht in die Hunderttausende

Zwei Diebe waren in ihr Haus in Los Angeles eingestiegen. Wie 'TMZ' berichtete, hätten die Täter, getarnt mit Hoodies und Handschuhen, eine Glastür eingeschlagen und sich Zugang verschafft. Dort machten die Diebe fette Beute: Sie ließen Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte mitgehen, deren Gesamtwert auf bis zu 400.000 Dollar (rund 407.000 Euro) geschätzt wird. Videokameras zeichneten den Zwischenfall auf, doch die Cops wollen das Material noch mit Aufzeichnungen aus der Nachbarschaft abgleichen. Bislang wurde niemand verhaftet. Megan war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zuhause.

Megan Thee Stallion ist müde

Dennoch scheint der Zwischenfall Megan Thee Stallion mitgenommen zu haben. Die Musikerin, die am Wochenende durch die Show 'Saturday Night Live' führte, verkündete auf Twitter, dass sie jetzt erst einmal eine Pause machen werde. "Ich bin so müde, sowohl körperlich als auch emotional", schrieb sie. Auf den Einbruch in ihrem Haus ging Megan nur kurz ein: "Materielle Dinge können ersetzt werden, aber ich bin froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist." Wann ihre Fans Megan Thee Stallion wieder auf der Bühne erleben dürfen, ließ sie erst einmal offen.

