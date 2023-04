Allgemein | STAR NEWS

Matthew Perry schreibt seine Memoiren um: Fieser Diss gegen Keanu Reeves wird entfernt

DE Showbiz - Schauspieler Matthew Perry wird aus zukünftigen Ausgaben seiner Memoiren die negativen Kommentare über Keanu Reeves entfernen, denn er hat eingesehen, dass sie völlig unnötig waren.

“Eigentlich ein großer Fan”

Wir erinnern uns: Als 2022 seine Autobiografie 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' erschien, sorgte eine Sache für ziemlich große Aufregung, denn da stand: "Es scheinen immer die wirklich talentierten Leute zu sein, die untergehen. Wie kommt es, dass die originellen Köpfe wie River Phoenix und Heath Ledger sterben, aber Keanu Reeves immer noch unter uns weilt?" Der Amerikaner wusste wohl, dass er da totalen Bockmist verursacht hatte und entschuldigte sich gleich. "Ich bin eigentlich ein großer Fan von Keanu. Ich habe einfach einen zufälligen Namen gewählt, mein Fehler. Ich entschuldige mich dafür. Ich hätte stattdessen meinen eigenen Namen verwenden sollen."

Matthew Perry kam zufällig auf Keanu Reeves

Es sei ja alles eine eher zufällige Geschichte gewesen, beteuerte Matthew Perry jetzt. Am Samstag (22. April) war er beim Los Angeles Times Festival of Books zu Gast und stellte klar: "Ich habe seinen Namen genommen, weil ich in derselben Straße wohne. Ich habe mich öffentlich bei ihm entschuldigt. In allen zukünftigen Versionen des Buches wird sein Name nicht mehr vorkommen." Und sollte er seinem Nachbarn begegnen, was bisher nicht der Fall war, würde er ihm auch die Hand reichen wollen. "Wenn ich den Typen treffe, werde ich mich entschuldigen. Es war einfach dumm."

Während der Podiumsdiskussion am Samstag betonte Matthew Perry, dass er sein Bestes getan habe, um in seinen Memoiren “niemanden anzugreifen", da es in dem Buch darum gehe, seinen Kampf mit der Sucht zu dokumentieren – das ist ihm bei Keanu Reeves allerdings nicht gelungen.

Bild: Adam Nemser/startraksphoto.com