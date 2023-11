Allgemein | STAR NEWS

Matthew Perry: In den zwei Wochen vor seinem Tod soll er nüchtern gewesen sein

DE Showbiz - Matthew Perry war "in richtig guter Verfassung" gewesen, bevor er am 28. Oktober tot aufgefunden wurde. Das berichteten die ‘Friends’-Macher Marta Kauffman und David Crane, die am Mittwoch (1. November) bei der ‘Today’-Show zu Gast waren. Der ‘Friends’-Star wurde nur 54 Jahre alt.

Friends-Macher sind immer noch fassungslos

"Es schien ihm besser zu gehen, als ich es seit langer Zeit bei ihm gesehen habe. Emotional war er in guter Verfassung. Er sah gut aus. Er hatte mit dem Rauchen aufgehört…", erinnerte sich Marta Kauffman. Auf die Frage, ob er zu dem Zeitpunkt drogenfrei lebte, antwortete sie: "Er war nüchtern." Der Schauspieler war in seinem eigenen Whirlpool in Los Angeles tot aufgefunden worden. Als sie davon hörte, stand Marta Kauffman "total unter Schock". "Mein erster Impuls war, ihm eine Textnachricht zu schicken, ehrlich", erklärte sie. "Es ist schwer zu begreifen: Eben war er noch da und war glücklich, und dann peng. Und er tat Gutes in der Welt, er tat wirklich Gutes."

Matthew Perry sprach über seinen Tod

Gastgeberin Hoda Kotb erinnerte daran, dass Matthew Perry einmal gesagt hatte, dass die Leute eines Tages über seinen Tod schockiert, aber nicht überrascht sein würden, da er Suchtprobleme mit Alkohol und Schmerzmitteln hatte. David Crane antwortete darauf: "Ich würde sagen, das stimmt vermutlich, wenn man seine Entwicklung betrachtet, und wir wussten alle davon. Irgendwie hat man sich innerlich immer auf so etwas vorbereitet. Es ist immer noch schwer zu glauben, weil er so ein lebendiger Mensch war, da kann man sich schwer vorstellen, dass er nicht mehr hier ist." In Matthew Perrys Haus wurden keine illegalen Drogen gefunden und es gab keine Anzeichen von Fremdeinwirkung, darum wartet man nun auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen.

Bild: Adam Nemser/startraksphoto.com