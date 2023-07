Allgemein | STAR NEWS

Matt Damon: So half ihm seine Frau, als er unter Depressionen litt

DE Showbiz - Matt Damon (52) arbeitete an einem Film, der sich als nicht gerade vielversprechend entpuppte, als sich eine dunkle Wolke über sein Gemüt legte. Depressionen machten ihm das Leben schwer, aber seine Ehefrau Luciana Barroso (46) konnte ihm helfen, seine Angelegenheiten in die richtige Perspektive zu rücken.

Kein Meisterwerk

"Ohne einen bestimmten Film nennen zu wollen... manchmal findet man sich in einem Film wieder, von dem du weißt, oder ahnst, dass er nicht so gut wird, wie du gehofft hattest, und du drehst ihn trotzdem", erklärte der ‘Good Will Hunting’-Star Jake Take in dessen YouTube-Show. "Und ich erinnere, als wir halb durch waren, als wir noch mehrere Monate vor uns hatten, und du hast deine Familie irgendwo hingeschleppt und es für sie auch komplizierter gemacht, und ich erinnere mich, wie meine Frau mich wieder aufrichtete, weil ich darüber, was ich getan hatte, in eine Depression geraten war." Luciana habe ihm geholfen zu verstehen, dass er das Beste daraus machen musste, indem sie ihm einfach sagte: "Hier sind wir nun, so ist es jetzt."

Matt Damon änderte seine Einstellung

"Das war so… Ich bin stolz darauf, dass ich – größtenteils wegen ihr – ein professioneller Schauspieler bin, und das bedeutet, dass du hingehst und deinen 15-Stunden-Job machst und absolut alles gibst, selbst wenn du weißt, dass es vergeblich sein wird", sagte Matt Damon. "Und wenn du das mit der bestmöglichen Einstellung tust, dann bist du ein Profi, und sie hat mir da wirklich geholfen." Matt und Luciana sind seit 2005 verheiratet, nachdem sie bereits zwei Jahre ein Paar waren, und haben drei Töchter zusammen, Isabella (17), Gia (14) und Stella (12); außerdem brachte Luciana Alexia (24) mit in die Ehe. Ab 21. Juli ist Matt Damon in ‘Oppenheimer’ in den Kinos zu sehen.

Bild: Faye's Vision/Cover Images