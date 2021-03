Allgemein | STAR NEWS

3.500 Dollar für edlen Wein: Wen Matt Damon beeindrucken wollte

DE Showbiz - Matt Damon (50) hat einen Helden. Der Schauspieler ('Die Bourne Identität') war einst so überwältigt, seinen Kollegen Christopher Walken (77) zu treffen, dass er sich einst in extreme Unkosten stürzte, um sein Idol zu beeindrucken.

"Setz ihn ins Auto"

Ausgeplaudert hat die Geschichte, die sich 2010 zugetragen haben soll, ein dritter Kollege: 'Avengers'-Star Anthony Mackie (42), der in den Superhelden Filmen den Falcon spielt. Dieser arbeitete zu dem Zeitpunkt mit Christopher Walken zusammen, und Matt hatte Wind davon bekommen. Umgehend setzte der Bourne-Darsteller alle Hebel in Bewegung, um den alten Hollywood-Recken einmal persönlich kennenzulernen, wie Anthony in Justin Longs Podcast 'Life Is Short' berichtete. "Du musst ihn zu mir nach Hause bringen, ich lade einen Haufen Leute ein, ich schicke einen Wagen. Du musst Christopher Walken ins Auto setzen und zu mir fahren."

Matt Damon scheute keine Kosten

Immerhin gab es einen guten Anlass für die Party, denn zu dem Zeitpunkt fand ein Sportereignis statt, wie Anthony weiter erzählte: "Ein großer Boxkampf oder so." Als die Zeit kam, zeigte sich Christopher Walken in der Tat bereit, der Einladung zu folgen. Auf die Frage, was Matt Damon ihm denn zu trinken besorgen solle, antwortete der Hollywood-Veteran, dass er auf Opus One steht — Kostenpunkt für eine Flasche: Rund 500 Dollar. Während Christopher also ins Auto stieg, rief Anthony bei Matt an, der sofort zum nächsten Schnapsladen eilte.

Als er einen Scheck für den Kasten Wein ausstellen wollte, soll der Ladenbesitzer um einen Ausweis gebeten haben, den hatte der Schauspieler allerdings nicht dabei. Der findige Star griff sich einfach eine Illustrierte, die ihn auf dem Cover hatte, erklärte "Hier ist dein Ausweis" und eilte nach Hause. Die anschließende Party bei Matt Damon soll legendär gewesen sein.