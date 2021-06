Allgemein | STAR NEWS

Mats Hummels nach seinem Eigentor: “Viele aufmunternde Worte”

DE Deutsche Promis - Diesen EM-Einstieg hatten sich die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sicher ganz anders vorgestellt. Gegen den Titelfavoriten Frankreich startete man am Dienstag (15. Juni) mit einer Niederlage ins Turnier. Ganz besonders bitter: Das einzige Tor war ein Eigentor, erzielt von Mats Hummels (32).

"Alles reingeworfen"

Noch spät am Abend tat der zentrale Abwehrspieler auf Social Media Abbitte. "Die Niederlage schmerzt uns sehr und mich besonders, weil mein Eigentor das Spiel am Ende entschieden hat", schrieb der Sportler auf Instagram an seine 3,2 Millionen Follower. Doch er sieht auch Positives: "Wir haben alles reingeworfen und einen tollen Kampf geliefert. Dass wir spielerisch noch Luft nach oben haben, wissen wir natürlich auch. Aber man hat gesehen, dass wir uns zerreißen wollen bei diesem Turnier, dass wir Euch wieder begeistern und erfolgreich sein wollen." Offenbar steht die Nation nach wie vor zu ihm, denn er dankt seinen Fans abschließend: "So viele (nicht nur) aufmunternde Worte habe ich wohl noch nie bekommen. Und das tut gut, weil es mir so unglaublich viel bedeutet wieder für Deutschland am Ball zu sein."

Cathy steht Mats Hummels bei

Eine steht derweil hinter Mats Hummels, egal was passiert: Seine Frau Cathy (33) feuert ihren Mann an, wo sie nur kann. In ihrer Instagram Story konnten ihre Follower miterleben, wie sich die Influencerin und Moderatorin auf den großen Abend in München vorbereitete, waren hautnah dabei, als Cathy im Stadion ankam — und wie sie es trotz Niederlage voller Zuversicht wieder verließ. "Die Hoffnung stirbt zuletzt, noch ist nichts verloren", fasste die Spielerfrau die Situation zusammen. Die nächsten zwei Spiele werde sie mit Sohn Ludwig (3) im Stadion mitfiebern: "Wir schaffen das!!!"

Sie war nicht die Einzige, die ihrem Mann auf Social Media den Rücken stärkte: "Weiter geht's!" schrieb der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, während Michael Patrick Kelly aufmunternd bemerkte: "Shit happens. Kopf hoch!" Am Samstag werden Mats Hummels und die deutsche Nationalmannschaft gegen Portugal wieder alles geben.

Bild: Elmar Kremser/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images