Mats Hummels: “Fahren verdient nach Hause”

DE Deutsche Promis - Der Traum ist aus. Für alle, die nach über einem Jahr Corona-Frust auf ein Sommermärchen gehofft hatten, kam am Dienstagabend das bittere Erwachen: EM-Aus im Achtelfinale gegen England. Noch auf dem Nachhauseweg meldete sich Mats Hummels (32) bei seinen 3,3 Millionen Followern mit einem enttäuschten Fazit.

"Nur 1 von 4 Spielen gewonnen"

"So, that's it. Die EM ist für uns vorbei und ich sitze hier im Bus und will es nicht wahrhaben", begann der Fußballer sein langes Posting und sprach damit wahrscheinlich der halben Nation aus der Seele. "Die Enttäuschung ist riesengroß, bei uns allen." Doch der Star ist auch realistisch und stimmt mit dem Rest der internationalen Presse überein: England war in Wembley die bessere Mannschaft. "Am Ende haben wir nur 1 von 4 Spielen gewonnen und fahren dann irgendwie auch verdient nach Hause." Doch Mats sieht auch Positives.

Mats Hummels will sich noch nicht äußern

"Auf der anderen Seite habe ich gesehen wie viel wir investiert haben in den letzten Wochen, jeder einzeln, aber auch als Gruppe", fuhr Mats Hummels fort und fügte hinzu: "Es hat mir unendlich viel Spaß gemacht wieder bei der Nationalmannschaft dabei zu sein und ich fand, wir hatten, was es braucht, um dieses Turnier zu gewinnen." Ihm sei bewusst, dass sich das erst einmal komisch anhöre. Ob — wie viele spekulieren — Mats mit dem EM-Aus seine Nationalmannschafts-Karriere beendet, bleibt abzuwarten. Direkt nach dem Spiel wollte er sich dazu nicht äußern.

Zuspruch erhielt der Kicker natürlich von seiner Frau Cathy (33), die auf sein Posting antwortete: "Du hast alles gegeben und noch viel mehr. Allein wie du deine Schmerzen in den Knien weg gebissen hast und gekämpft hast, topfit zu sein für dieses Turnier, deine Mannschaft und Deutschland. Du verdienst mehr als Respekt." Ob das den Frust über das Ausscheiden bei Mats Hummels etwas mildert, sei dahingestellt.

