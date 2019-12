Allgemein | STAR NEWS

Martin Scorsese: ‘The Irishman’ führt Critics Choice Awards an

DE Showbiz - Martin Scorsese (77) hat lange Jahre über Netflix gewütet und den Niedergang des Kinos angeprangert. Dann finanzierte der Streaming-Gigant sein fast vierstündiges Mafiaepos 'The Irishman', nachdem kein Hollywoodstudio bereit gewesen war, das nötige Kleingeld zu investieren.

Ist Martin Scorseses 'Irishman' der beste Film 2019?

Aller Kritik an Netflix zum Trotz ist Martins neuer Film ein echter Hit geworden, der dem Streaming-Service nicht nur viele Zuschauer bescherte und begeisterte Kritiken eingefahren, sondern der nun auch für gleich 14 Nominierungen für die begehrten Critics Choice Awards geerntet hat. Kein anderer Film kann in diesem Jahr mithalten. Zu den Nominierungen, die am 8. Dezember bekanntgegeben wurden, gehört auch die für den besten Film.

Starke Konkurrenz

In der gleichen Kategorie finden sich Noah Baumbachs 'Marriage Story', Sam Mendes' '1917', Quentin Tarantinos 'Once Upon a Time in Hollywood', 'Dolemite Is My Name' mit Eddie Murphy, 'Le Mans 66' mit Matt Damon und Christian Bale, 'Joker' mit Joaquin Phoenix, 'Uncut Gems' mit Adam Sandler, der südkoreanische Festivalhit 'Parasite', Greta Gerwigs 'Little Women' und Taika Waititis 'Jojo Rabbit'. Quentin Tarantinos aktueller Film kann mit Martin Scorseses Werk fast gleichziehen, denn 'Once Upon a Time in Hollywood' erhielt insgesamt 12 Nominierungen. Am 12. Januar werden die Critics Choice Awards verliehen.