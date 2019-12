Allgemein | STAR NEWS

Golden Globes: Riesenerfolg für Netflix-Produktionen

DE Showbiz - Das Jahr neigt sich dem Ende zu. In Sachen Film bedeutet das vor allem zwei Dinge: Die Kinos sind voller Blockbuster und die ersten Nominierungen für die Saison der Preisverleihungen trudeln ein.

Netflix mischt die Szene auf

Was mit der Shortlist für die Critics Choice Awards am Sonntag (8. Dezember) bereits angedeutet wurde, wird mit den Nominierungen für die Golden Globes eindrucksvoll fortgesetzt: On-Demand-Dienstleister mischen die Filmwelt gewaltig auf, allen voran Netflix. Mit Martin Scorseses (77) Gangster-Epos 'The Irishman' und Noah Baumbachs (50) Drama 'Marria Story' dominieren zwei Filme die ersten großen Preisverleihungen, die uns zeigen, dass die Streamingdienste nicht länger eine Randnotiz in der Filmproduktion sind.

Scarlett Johansson, Reese Witherspoon oder Jennifer Aniston?

Dabei sind die beiden Streifen nicht nur in der Kategorie Bester Film nominiert, ihre Darsteller — Scarlett Johansson (35) und Adam Driver (36) in 'Marriage Story' und Al Pacino (76) und Joe Pesci (76) in 'The Irishman' — dürfen sich ebenfalls Hoffnungen machen, einen der begehrten Preise mit nach Hause zu nehmen. Hinzu kommen andere wichtige Kategorien wie Regie und Drehbuch. Doch nicht nur Netflix mischt die Szene auf — Newcomer Apple TV hat mit 'The Morning Show' ebenfalls einen Erfolg zu verzeichnen. Die Serie ist als Bestes TV-Drama nominiert. Hauptdarstellerinnen Reese Witherspoon (43) und Jennifer Aniston (50) landeten auf der Shortlist für die Besten Hauptdarstellerinnen. Wer das Rennen macht, erfahren wir am 5. Januar. Dann werden die Golden Globes in Los Angeles verliehen.