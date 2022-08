Allgemein | STAR NEWS

Markenzeichen strahlendes Lächeln: Mit diesem Trick kommt Beatrice Egli in Schwung

DE Deutsche Promis - Sie ist immer guter Dinge. Beatrice Egli (34, 'Mein Herz') ist neben ihrer Musik vor allem für eines bekannt — ihr strahlendes Lächeln. Kaum eine andere Sängerin kommt so gut gelaunt daher, dabei ist die Branche an sich ja schon der Inbegriff der guten Laune.

"Meistens von Haus aus gute Laune"

Jetzt hat die Schweizerin das Geheimnis hinter ihrem sonnigen Gemüt verraten. Tatsächlich gibt es nämlich einen kleinen Trick, mit dem sie so richtig in Schwung kommt, wie sie 'Bild' verriet. Sie blicke morgens in den Spiegel, lächelt dabei 60 Sekunden ununterbrochen. "Ich habe diesen Trick irgendwann vor Jahren mal in einer Frauen-Zeitschrift gelesen und mir gedacht, dass ich den Trick mit dem Spiegel mal ausprobiere. Und siehe da – es funktioniert tatsächlich." Allzu oft muss sie auf den Kniff allerdings nicht zurückgreifen, gab die Musikerin zu. Sie habe "meistens von Haus aus gute Laune." Und diese gute Laune merkt man Beatrice an.

Beatrice Egli weiß sich zu erden

Allein das Wissen, dass ein Spiegel Abhilfe verschaffen kann, ist Beatrice Egli eine Hilfe dabei, sich ihr sonniges Gemüt zu bewahren, "denn so weiß ich, wie ich mir selbst helfen könnte, wenn ich mal mit dem falschen Fuß aufgestanden bin." Auch sonst gibt es viel positive Energie im Leben des quirligen Stars: "Ich liebe es, morgens bei einer Runde Yoga mit mir selbst in Kontakt zu kommen und so ganz geerdet und voller Energie in den Tag zu starten."

Manchmal gönnt aber auch sie sich ein wenig Ruhe. Am Sonntag (7. August) postete sie ein Bild auf Instagram, auf dem Beatrice — natürlich mit einem strahlenden Lächeln — ihre neue Wallemähne präsentierte. Dazu schrieb der Star: "Nach einem wunderbaren Wochenende mit mehreren tollen Auftritten, bei denen wir alle zusammen gefeiert haben, habe ich mir heute einen richtig gemütlich-entspannten Sonntag gegönnt und die Sonne genossen." Den hat sich Sonnenschein Beatrice Egli wahrhaftig verdient.

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images