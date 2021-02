Allgemein | STAR NEWS

Marilyn Manson über Missbrauchsvorwürfe: “Schrecklich verzerrte Realität”

DE Showbiz - Marilyn Manson (52) schlägt zurück, nachdem mehrere Frauen den Sänger ('The Beautiful People') des Missbrauchs bezichtigt hatten, darunter auch seine ehemalige Verlobte Evan Rachel Wood (33). Die Anschuldigungen der Schauspielerin ('Westworld') seien "schreckliche Verzerrungen der Realität", so der Musiker.

Fünf Frauen erheben Vorwürfe

Auf Instagram hatte Evan am Montag (1. Februar) geschrieben: "Der Name des Mannes, der mich missbraucht hat ist Brian Warner, der Welt auch als Marilyn Manson bekannt. Er hat sich mit mir angefreundet, als ich noch ein Teenager war und mich jahrelang schrecklich missbraucht. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und in die Unterwürfigkeit manipuliert." Jetzt wolle sie nicht länger in Angst vor Rache, Verleumdung oder Erpressung leben: "Ich will diesen gefährlichen Mann bloßstellen." Vier weitere Frauen werden Marilyn Manson ebenfalls Missbrauch vor.

Marilyn Manson spricht von Einvernehmen

Die Anschuldigungen haben sich bereits auf die Karriere des Schock-Rockers ausgewirkt, der von seinem Plattenlabel Lorna Vista fallengelassen wurde. Doch das will er nicht so einfach hinnehmen und schrieb am Dienstag auf Social Media: "Es ist offensichtlich, dass meine Kunst und mein Leben schon immer Kontroversen ausgelöst haben, doch diese Vorwürfe sind eine schreckliche Verzerrung der Realität. Meine intimen Beziehungen waren immer einvernehmlich mit gleichgesinnten Partnern. Egal wie sehr — und warum — andere jetzt versuchen, die Vergangenheit in einem anderen Licht darzustellen, das ist die Wahrheit."

Evan Rachel Wood meldete sich daraufhin erneut zu Wort und teilte den Brief der Senatorin Susan Rubio, die den US-Generalstaatsanwalt und das FBI bittet, sich mit den vermeintlichen Opfern in Verbindung zu setzen. Auf Marilyn Manson kommen wohl einige Fragen zu.