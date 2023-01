Allgemein | STAR NEWS

Marilyn Manson wurde sexueller Missbrauch vorgeworfen: Außergerichtliche Einigung mit Esmé Bianco

DE Showbiz - Sie ist nicht die einzige, die Marilyn Manson (54) öffentlich des sexuellen Missbrauchs bezichtigte. Aber auf einen langwierigen Gerichtsprozess möchte sich seine Ex-Freundin Esmé Bianco (40) nun doch nicht einlassen – sie möchte lieber "nach vorne schauen und ihr Leben und ihre Karriere voranbringen", hieß es in einer Erklärung zur außergerichtlichen Einigung, mit der das Ex-Paar die Angelegenheit am Dienstag (24. Januar) zu den Akten legte.

Vorwürfe über Gewalt während ihrer Beziehung

Die britische Schauspielerin, die auch in 'Game of Thrones' zu sehen war, hatte den Rockstar, mit sie einst zusammen war, im Februar 2021 bezichtigt, sie misshandelt zu haben. Einige Monate später reichte Esmé Klage ein – sexuellen Missbrauch, körperliche Gewalt und Menschenhandel warf sie ihm vor. Marilyn Manson, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt, wies sämtliche Vorwürfe kategorisch von sich. Nun soll es jedoch gar nicht zu einem Gerichtsprozess kommen, denn Esmé und ihr Ex haben sich außergerichtlich geeinigt. Über diese Konditionen dieser Einigung wurde nichts bekannt, aber über Esmés Beweggründe schon: "Miss Bianco hat ihre Klagen gegen Brian Warner und Marilyn Manson Records Inc. zurückgezogen", bestätigte sei Anwalt Howard E. King gegenüber dem 'Rolling Stone'-Magazin, während Esmés Anwalt Jay Ellwanger in einer ähnlichen Erklärung erläuterte, dass sie der Einigung zugestimmt hatte, weil sie "nach vorne schauen und ihr Leben und ihre Karriere voranbringen" wolle.

Eine Klage gegen Marilyn Manson steht noch im Raum

Während der Musiker von seiner Ex-Freundin nun also wohl nichts mehr zu befürchten hat, muss er sich noch einer ausstehenden Klage stellen, die von einer Frau eingereicht wurde, die anonym bleiben wollte und bei Gericht als Jane Doe geführt wird. Eine weitere Klage, die das Model Ashley Morgan Smith eingereicht hatte, wies das Gericht ab, nachdem sie es versäumt hatte, sich wie gefordert einen neuen Rechtsvertreter zu suchen. Und auch die Klage seiner ehemaligen Assistentin Ashley Walters wurde vom Gericht nicht akzeptiert. Stets hatte der Rockstar seine Unschuld beteuert und seine Behauptung aufrechterhalten, dass all seine sexuellen Beziehungen einvernehmlich waren. Darum hat Marilyn Manson auch eine Verleumdungsklage gegen seine Ex-Verlobte Evan Rachel Wood eingereicht, die im Februar 2021 den angeblichen Missbrauch während ihrer Beziehung öffentlich machte.

Bild: Faye's Vision/Cover Images