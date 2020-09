Allgemein | STAR NEWS

Marilyn Manson: Nie wieder Absinth!

DE Showbiz - Marilyn Manson(51) machte in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen mit seinen Drogen- und Alkoholexzessen, auch mit Absinth versetzte sich der Rockmusiker ('The Beautiful People') in Rauschzustände. Doch zumindest der Wermutsspirituose hat der Sänger nun schon seit Längerem abgeschworen. Der Auslöser dafür war ein Bühnenunfall, bei dem er sich 2017 während eines Konzertes in New York das Bein zweifach gebrochen hatte: Zwei riesige Pistolenattrappen fielen damals auf den Sänger während seiner Performance. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er operiert wurde, und musste anschließend mehrere Konzerte absagen.

Marilyn Manson verzichtet nach OP auf Schmerzmittel

In einem Interview mit Zane Lowe in seiner Apple Music Show erinnert sich Marilyn an die Zeit im Krankenhaus: "Ich habe sie nicht genommen (Schmerzmittel). Ich meine, ich habe es anfangs getan, als ich im Krankenhaus war, also während der Operation. Aber weil ich sie früher schon einmal genommen hatte und das dann auch in der Freizeit tat, wollte ich dem nicht wieder zum Opfer fallen. Also habe ich es einfach nicht getan."

Mason beschrieb weiterhin, wie sich sein Gehirn dem Schmerz anpasste: "Ich meine, es tut weh… aber es verändert auch die Art und Weise wie man denkt - all das Cortisol, das Dopamin, alles in deinem Gehirn, verändert sich", erklärte er und führt weiter aus: "Deshalb habe ich auch aufgehört, Absinth zu trinken. Es trübt den Frontallappen", sagte Mason.

Absinth vernebelt das Gehirn

Und obwohl einige Anhänger des Getränks auf Wermutbasis dieses als "künstlerisch fördernd" empfinden, können die chemischen Effekte falsche Signale aussenden. "Es kann manchmal auch das Gehirn auf eine schlechte Art und Weise täuschen, wenn man überzeugt ist, dass das großartig ist, was man tut. Doch dabei ist es nur die Droge, die einem das sagt. Das habe ich vor einer Weile realisiert", so Marilyn Manson.