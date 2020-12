Allgemein | STAR NEWS

Mareile Höppner: Schwere Zeiten als Lockdown-Lehrerin

DE Deutsche Promis - Weltweit haben Eltern dank Covid-19 freiwillig oder unfreiwillig die Gelegenheit, Erfahrung mit Homeschooling zu sammeln – so auch Mareile Höppner (43). Die 'Brisant'-Moderatorin hat zusammen mit ihrem Mann Arne, von dem sie sich 2019 trennte, einen zehnjährigen Sohn. Doch auch wenn Mareiles Privatschule nur einen Schüler hat, ist es nicht immer einfach, den zu motivieren.

Mareile Höppner teilt ihr Homeschooling-Leid

Obwohl Mareile es mit Sicherheit drauf hat, jedes Thema und noch so unbeliebte Schulfach ansprechend an den jungen Mann zu bringen, hat der oft genug keine Lust auf ihren Unterricht. Auf Instagram teilt die sympathische TV-Frau ihre Lehrer-Freuden und -Leiden mit ihren 107.000 Followern. Als im Frühjahr zum ersten Mal die Schulen schlossen, zeigte die in einem Video, wie ihr Kleiner drollige Figürchen in sein Heft malte – obwohl Mathe und nicht Kunst auf den Stundenplan standen. "Das ist das Werk, das statt Mathe entstanden ist", hört man Mareile sagen. "Jetzt müssen wir aber Mathe machen. Hallo? Kollege?"

Mit Humor trotz Mareile dem Lockdown-Blues

Auch wenn es frustrieren mag, am einfachsten steht man solche Herausforderungen wie Mareile mit einer Portion Humor durch. Kürzlich postete sie ein Foto, das sie im sportlichen Outfit im Wald zeigt – bereit für die Sportstunde. "Nächste Schulstunde Sport! Problem nur: Mein einziger Schüler hat schon keinen Bock mehr. Läuft an Tag zwei", scherzte sie auf Instagram. Sicher tröstet es die gebürtige Hamburgerin, die aktuell in Berlin und Leipzig lebt, dass ihr viele Follower Mut zusprechen, wie 'ZDF Drehscheibe'-Moderatorin Sandra Maria Gronewald, die aufmunternd schreibt: "Toitoitoi! Halte durch! So eine schöne Lehrerin wird er nie mehr haben."