Mareile Höppner musste mit Wachschutz zu ihrem Auto laufen: Vom Stalker gepeinigt

DE Deutsche Promis - Mareile Höppner (46) lebte jahrelang in Angst. Die Moderatorin war lange Zeit Opfer eines Stalkers, der sie später auch online verfolgte. Jetzt wünscht sie sich weniger Anonymität im Netz.

Mit Wachschutz zum Auto

"Das Stalking ging über Jahre, sogar so weit, dass er mir vermeintlich vergiftetes Essen geschickt hat und ich mit Wachschutz zu meinem Auto laufen musste", erzählte der TV-Star im Gespräch mit 'Bild'. "Das war furchtbar. Damals war ich Ende 20 und arbeitete bei RTL. Der Sender hat mir dann Security zur Seite gestellt." An die Angst erinnert sie sich noch gut: "Ich war wirklich in Panik und verschreckt, habe es als ernste Bedrohung empfunden. Der Stalker war die ganze Zeit präsent." Zehn Jahre nach den Zwischenfällen sei er dann wieder zurückgekehrt "und zwar auf Social Media. Dort schrieb er mich an und sagte: 'Ich bin das!‘ – und schrieb, dass er mich niemals vergessen hätte. Ich wusste ja nie seinen Namen. Ich hatte zwar Briefe von ihm, aber es waren immer wechselnde Namen darunter."

Mareile Höppner ist heute besser gewappnet

Mareile Höppner blockierte den Stalker und schaltete die Polizei ein, doch diese konnte den Mann nicht finden. "Ich wünsche mir daher eine Kenntlichkeit im Netz. Dann wäre das gar nicht möglich! Warum muss ich mit meinem Namen geradestehen und der Stalker kann irgendjemand sein, sich immer wieder mit anderen Namen anmelden." Sie habe einfach überhaupt keine rechtliche Handhabe. Das Gleiche gelte für Dick Pics, die sie auch immer wieder erhält.

Am Donnerstag (12. Oktober) greift die Journalistin das Thema in 'Stern TV Spezial' auf. Dabei geht es auch um andere Formen von Gewalt gegen Frauen. Sie selbst kann sich mittlerweile gut gegen Online-Stalker behaupten: Wer Mareile Höppner belästigt, dem droht sie umgehend mit Anzeige.

Bild: Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover Images