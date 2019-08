Allgemein | STAR NEWS

Marc Terenzi: Wieder hüllenlos auf Tour

DE German Stars - Marc Terenzi (41) hat einen vollen Terminkalender. Tatsächlich ist der so voll, dass es erstaunlich scheint, wie der Ex von Sarah Connor (39) Zeit für neue Projekte findet. Erst vor wenigen Wochen hatte er auf der Insel seinen eigenen Strip-Club eröffnet, ‘Paradise Lost'. Darüber hinaus tritt er regelmäßig im Megapark und in Krümels Stadl auf.

Ein echter Neuanfang

Jetzt packt sich Marc aber noch mehr in den Terminkalender: Wie er während seiner Show im Megapark am Sonntag [4. August] dem Publikum verriet, wird er ab Oktober dieses Jahres erneut mit der Striptruppe Sixx Paxx auf Tour gehen. Er werde wieder Mitglied der Gruppe sein und diese auf der Bühne musikalisch begleiten. Im Gespräch mit ‘Bunte’ führte Marc aus: "Ich war zwar früher in Boybands, aber mit den Sixx Paxx auf der Bühne zu stehen, ist etwas völlig Anderes. Es ist harte, aber gesunde Arbeit. Als Rockstar machst du nur Party, aber für die Sixx Paxx habe ich meine komplette Lebensweise geändert. Wir gehen nicht einfach nur zusammen auf Tour, für mich ist die Arbeit mit den Jungs ein Neuanfang."

Marc zeigt, was eine Harke ist

Mit der Arbeit der Sixx Paxx ist Marc schließlich bestens vertraut. Vor zwei Jahren hatte er seine Kollegen bereits auf der Bühne unterstützt. Jetzt soll es weitergehen. Mitglied David Joachimstaler (31) könnte nicht glücklicher über Marcs Entscheidung sein, sich wieder zu ihm und seinen Kollegen zu gesellen: "Es bedeutet mir sehr viel, dass Marc dabei ist. Ich schätze ihn erstens für seine persönliche Art, zweitens ist er einfach ein toller Künstler." Ob Marc Terenzi das zeitlich alles hinkriegt? Es ist ihm zu wünschen.

