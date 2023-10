Allgemein | STAR NEWS

Marc Terenzi: Strafbefehl wegen Belästigung einer 15-Jährigen

DE Deutsche Promis - Marc Terenzi (45) bekam die Quittung für sein unangemessenes Verhalten gegenüber der Tochter einer Ex-Freundin in Form eines Strafbefehls: Der Sänger soll die 15-Jährige am Po berührt und sie als "sexy" bezeichnet haben, was dem Mädchen sehr unangenehm war. Daraufhin hatte die Mutter Marc angezeigt, und das Gericht fällte nun sein Urteil.

Geldstrafe wegen sexueller Belästigung

Das Amtsgericht im sächsischen Borna verurteilte Marc zu einer Geldstrafe: 20 Tagessätze á 50 Euro soll der Sänger zahlen, insgesamt also 1000 Euro. ‘Bild’ schloss aus den Berechnung, dass das Gericht ein geschätztes Monatseinkommen von 1500 Euro zugrunde gelegt hatte. Weder Marc noch sein Anwalt äußerten sich bislang zu dem Urteil, daher ist auch noch bekannt, ob der kontroverse Star Rechtsmittel einlegen wird.

Marc Terenzi stritt alles ab

Ob Marc Terenzi inzwischen akzeptiert, dass er sich daneben benommen hat? Noch im April, als die Vorwürfe erstmals bekannt wurden, hatte er dies weit von sich gewiesen: "Mir ist es sehr wichtig, unmissverständlich klarzustellen, dass ich die Vorwürfe gegen mich in aller Deutlichkeit und entschieden zurückweise", erklärte er damals gegenüber ‘Bild’. "Ich habe in meinem Leben bestimmt nicht alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil. Was mir hier jetzt allerdings unterstellt wird, ist nicht in Worte zu fassen. Ich werde meine Unschuld beweisen und die Urheber dieser Verleumdung zur Verantwortung ziehen." Bislang schweigt er zu dem Urteil.

Immerhin kann er sich der Unterstützung seiner aktuellen Partnerin Verena Kerth gewiss sein. Sie sagte dem Schweizer Nachrichtenportal ‘20 Minuten’ kürzlich in einem Interview: "Wir haben viel miteinander durchgemacht - dramatische wie auch schöne Momente. Wir kennen uns in- und auswendig. Wir wissen wirklich alles und müssen uns nicht verstellen." Wer könnte Marc Terenzi also besser trösten als sie?

Bild: Patrick Seeger/picture-alliance/Cover Images