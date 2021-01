Allgemein | STAR NEWS

Marc Terenzi: Mit neuem Projekt gegen die Corona-Flaute

DE Deutsche Promis - Marc Terenzi (42) sieht sich nach neuen Verdienstmöglichkeiten um. Der Sänger ('Love To Be Loved By You') leidet wie viele seiner Kollegen unter der Flaute in der Musik- und Showbranche — Corona macht dem Unterhaltungssektor den Garaus.

Fitness passt einfach

Doch jetzt setzt der ehemalige Dschungelkönig ausgerechnet auf einen Zweig, der selbst stark vom Lockdown betroffen ist. Marc Terenzi hat nämlich Geld in eine Kette von Fitnessstudios investiert. Gegenüber 'Bild' erklärt er seine Motivation: "Aktuell gibt es kein Entertainment, seit einem Jahr gibt es keine Shows mehr. Fitness ist für mich das zweite Standbein, es ist ein Teil meines Lebens und natürlich muss mein Sixpack erhalten bleiben. Fitness hat viel mit meinem Leben zu tun und passt genau zu mir." Doch was macht ausgerechnet dieses Fitnessstudio so besonders, dass er selbst inmitten der Pandemie investiert?

Marc Terenzi versucht etwas Neues

Man muss sich eben immer wieder auf neue Situationen einstellen, glaubt der Ex-Mann von Sanges-Kollegin Sarah Connor (40, 'Vincent') . "Wir suchen immer neue Wege. Das Studio funktioniert ja ohne Mitarbeiter, weil es digitalisiert ist. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter bei der Hygiene, indem wir unsere Geräte mit einem Lack bestreichen, auf dem das Corona-Virus nicht überleben kann." Angeblich kann dieser Anstrich 99,9 Prozent aller Viren abtöten.

Marc selbst kann es derweil gar nicht abwarten, bis es endlich wieder losgeht mit Konzerten: "Natürlich ist mir gerade sehr langweilig. Für viele Freunde, die im Entertainment-Bereich sind, ist es eine sehr harte Zeit. Viele von ihnen sind beispielsweise nur Sänger und können nichts anderes machen." Er versuche daher, etwas neues auf die Beine zu stellen. Da kann man Marc Terenzi wirklich nur alles Gute wünschen!