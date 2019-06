Allgemein | STAR NEWS

Marc Terenzi: Das ist also sein Secret Project

Marc Terenzi (41) ist Betreiber eines neuen Strip-Clubs. Der Tänzer machte seine Fans monatelang neugierig, indem er auf Instagram immer wieder von einem Secret Projekt schrieb, das seine volle Aufmerksamkeit und Hingabe verlange. Zu seinem Geburtstag am Donnerstag [27. Juni] machte er sich selbst ein Geschenk: die Fertigstellung dieses Projekts.

Paradise Lost and Found

Dabei handelt es sich um einen Show Dance Club beziehungsweise Strip-Club im Ort Magaluf auf Mallorca. Damit hat Marc einen rappelvollen Terminkalender, schließlich ist das Betreiben des Clubs nicht die einzige Arbeit, die der Ex von Sarah Connor (39) nachgeht. Im Interview mit ‘BILD’ erklärt er: "Ich werde so oft es möglich ist im Club sein, mindestens aber zwei Mal die Woche, weil ich ja auch noch die Shows im Megapark und im Krümels Stadl habe. Mein Club wird für Männer und Frauen sein, aber an zwei Tagen sind Shows nur für Ladys geplant." ‘Paradise Lost’ heißt der Club, in dem die BesucherInnen die einmalige Gelegenheit haben, Marc ganz nah zu kommen und ihn sogar anfassen zu können.

Von Junggesellinnen-Abschieden bis zu Geburtstagspartys

Wem das noch nicht aufregend genug ist, der kann sich auch in einem abgetrennten Raum kostümierte TänzerInnen bestellen, so Marc vollmundig. Motto-Partys sind ebenfalls geplant. Man müsse eben erst einmal Dinge an die Wand schmeißen, um zu sehen, was hängen bleibt: "Wir werden einfach verschiedene Sachen ausprobieren, wir machen kein großes Marketing. Wir hatten auch jetzt nur die Idee, hey, ich hab Geburtstag, FUCK IT, wir machen eine Birthday-Party und den Laden auf." Es ist also für jeden etwas dabei.

© Cover Media