Manuel Cortez: ‘Verliebt in Berlin’-Star trennt sich nach 14 Jahren Liebesglück

DE German Stars - Manuel Cortez (40) ist mit der Serie 'Verliebt in Berlin' und der Tanzshow 'Let's Dance', die er 2013 gewann, einem größeren Publikum bekannt geworden. Anders als viele andere Stars aus dem Gewerbe hat der charmante Schauspieler nie mit negativen Schlagzeilen über sein Privatleben zu kämpfen gehabt.

Menschen verändern sich

Schließlich war Manuel 14 Jahre lang in einer glücklichen Beziehung mit seiner Partnerin, der Designerin Miyabi Kawai (45). Diese Beziehung hat nun jedoch ein Ende gefunden, wie Manuel gegenüber 'Bunte' öffentlich macht. Wie ist es zu dem Entschluss gekommen, getrennte Wege zu gehen? Miyabi sei bereits aus der gemeinsamen Wohnung in Berlin ausgezogen, wie Manuel erklärt: "Menschen verändern sich. Es hat einfach nicht mehr gepasst, wir haben uns verloren." So etwas sei immer ein schleichender Prozess, sodass die Entscheidung, die Beziehung aufzulösen, nicht plötzlich gekommen sei.

Manuel Cortez ist das Herz gebrochen

Die Schuld sei aber niemandem zuzuweisen, wie Manuel klar sagt: "Es hat sich schon in den letzten Jahren angedeutet. Mia und ich haben viel zusammen gearbeitet, was auch Vorteile hatte. Aber irgendwann wurde der Job immer wichtiger. Wir haben kaum mehr Zeit füreinander gehabt, unsere Beziehung ist immer mehr in den Hintergrund gerückt. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr so wichtig bin." Vor einem Monat sei es Manuel gewesen, der die Entscheidung gefällt habe, die Beziehung aufzulösen. Es sei eine der schmerzhaftesten Erfahrungen seines Lebens gewesen: "Es hat mir das Herz gebrochen und ich habe sehr gelitten. Aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende."

