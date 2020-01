Allgemein | STAR NEWS

Mallorca-Star Mia Julia: Jetzt wird durchgestartet

DE German Stars - 2020 wird das Jahr von Mia Julia (33) werden, davon ist die Sängerin ('Endlich wieder Malle') überzeugt. "Im vergangenen Jahr wurden uns leider sehr viele und große Steine in den Weg gelegt, die wir aber mithilfe unseres Teams zur Seite rollen konnten. Jetzt geht es richtig los!" freut sich der Star im Gespräch mit 'Bild'.

Abschiedstour zum Neugbeginn

In der Vergangenheit hat sich Mia Julia vor allem auf Mallorca einen Namen gemacht. Ende Januar will sie noch einmal mit Party-Songs auf Tournee gehen, doch danach steht dann ein Imagewechsel an. "Ich freue mich darauf, noch einmal eine Tour zu spielen, die als eine Art 'Best of' meiner musikalischen Karriere bis heute gesehen werden kann. Ich spiele alle Hits aus sieben Jahren Ballermann."

Mia Julia bleibt Mallorca erhalten

Mit einem neuen Album soll dann eine ganz neue Richtung eingeschlagen werden. "Mit dem neuen Konzept möchte ich den Begriff 'Party' neu definieren", gibt Mia Julia einen Ausblick. "Seit einem Jahr arbeite ich intensiv an der neuen Musik. Ich wollte meinen Stil einfach weiterentwickeln und möchte einen brachialen Partysound kombiniert mit Texten und Inhalten die sehr persönlich, offen und ehrlich sind. 100% Mia Julia. Es wird knallen." Ganz wird Mallorca natürlich nicht auf die Sängerin verzichten müssen, denn sie hat lediglich ihre Auftritte auf der Partyinsel reduziert: "Wir drosseln die Shows von vier auf drei." Aufatmen bei den Fans von Mia Julia.

