M.I.A.: Hat ‘Vogue’ sie wegen ihrer Anti-Impfhaltung fallengelassen?

DE Showbiz - Im vergangenen Monat sorgte Rapperin M.I.A. (44, 'Paper Planes') für Schlagzeilen, als sie verkündete, dass sie lieber sterben würde, als sich eine Impfung gegen das Coronavirus geben zu lassen. Am Mittwoch (22. April) veröffentlichte die Musikerin, die auf den bürgerlichen Namen Mathangi 'Maya' Arulpragasam hört, nun Textnachrichten von einem unbekannten Absender, in denen behauptet wird, dass ein Interview, das sie kürzlich der britischen 'Vogue' gegeben hat, aufgrund ihres Standpunkts gegenüber einer Coronavirus-Impfung nicht veröffentlich wird.

Das ist Zensur

Angeblich wurde ihr Interview aus der August-Ausgabe des Magazins, das die Mitarbeiter des britischen Gesundheitsdienstes NHS feiert, von 'Vogue'-Redakteur Edward Enninful gestrichen. "Hey Maya, bedauerlicherweise hat Edward/Vogue beschlossen, das Angebot für die 'Vogue'-Ausgabe für den August aufgrund der Impf-Kommentare zu streichen", lautete eine Textnachricht. In einer weiteren Nachricht heißt es, dass "es nicht richtig wäre", sie in eine Ausgabe zu integrieren, die den Arbeitskräften im Gesundheitswesen gewidmet ist.

In einem langen Kommentar verteidigt M.I.A. nun ihren Standpunkt. "Impf-Gegner ist euer Begriff. Früher gab es das nicht… jeder muss immer alles in dies und jenes trennen. Anti dies, anti das. Ich ziehe es vor, nicht alles in Schwarz oder Weiß aufzuteilen. Ich bin mir sicher, dass es eine Vielzahl von Ärzten, Forschern, Wissenschaftlern und Laboren gibt, die verstehen, was passiert. Ich bin mir sicher, dass es da draußen gute und schlechte Medikamente gibt. Einfach nur Forschung zu betreiben, hat nichts mit anti-irgendetwas zu tun, sondern es geht darum, den Prozess zu respektieren… Ein Mangel an Diskussion ist Zensur", so die Sängerin.

M.I.A. kritisiert die schlechte Bezahlung von Ärzten und Krankenschwestern

In ihrem Beitrag zitierte sie auch ihre Unterstützung für die Beschäftigten im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt, einschließlich derer die während des 26-jährigen Bürgerkrieges in der Heimat ihrer Eltern in Sri Lanka aktiv waren. Außerdem prangerte sie an, dass "Bankmitarbeiter und Prominente" im Vergleich zu Ärzten und Krankenschwestern überbezahlt würden.

Auf die Frage nach den Behauptungen der Musikerin sagte ein Vertreter der 'Vogue' zu WENN in einer Erklärung: "Die britische 'Vogue' unterstützt den NHS und all diejenigen an vorderster Front, die Menschen vor dem Virus schützen und jeden Tag Leben retten."