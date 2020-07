Allgemein | STAR NEWS

Lucas Cordalis: Zu Costa Cordalis’ erstem Todestag kommt die Familie zusammen

DE German Stars - Heute vor einem Jahr starb Costa Cordalis (†75) an einem Organversagen, der Schlagerstar hatte schon zuvor immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen gehabt.

Lucas Cordalis postet ein Foto seines Vaters

Anlässlich des ersten Todestages des Sängers erinnert sein Sohn Lucas Cordalis (52) jetzt an seinem Vater mit einem Foto auf Instagram. Das Bild ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme des verstorbenen Sängers, der mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera blickt. Das Foto kommentiert Lucas mit einem schwarzen Herz-Emoji.

Heute kommt die Familie des gebürtigen Griechen zusammen, um an Costa zu denken. "Ich denke, dass wir zu meiner Mutter fahren, Papas Kerze im Wohnzimmer anzünden, Musik hören und uns an die schönen Momente erinnern", erklärte Lucas in einem Interview mit 'Bild am Sonntag'.

Er hätte nicht gewollt, dass die Familie trauert

Und auch Lucas' Frau, Daniela Katzenberger (33), gedenkt ihres Schwiegerpapas mit rührenden Worten auf Instagram. Dazu postet sie ein Video, das zeigt, wie gut sich Costa mit der kleinen Sophia, seiner Enkelin, verstanden hat. "Schon ein Jahr im Himmel", kommentiert die Katze. Doch obwohl die Trauer auch ein Jahr nach seinem Tod noch immer groß ist, weiß die Familie, was zählt. "Er hätte gewollt, dass wir nicht traurig sind, sondern an das Schöne im Leben denken", so Lucas Cordalis' Frau Daniela.