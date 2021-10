Allgemein | STAR NEWS

Lucas Cordalis freut sich aufs Dschungelcamp: “Das wird irre!”

DE Deutsche Promis - 2022 findet das RTL-Dschungelcamp erstmalig in Südafrika statt und einer der Kandidaten der 15. Staffel von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' ist Lucas Cordalis (54). Der Ehemann von Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (35) kann es kaum erwarten und ist keineswegs enttäuscht, dass es nicht wie zuvor nach Down Under geht. "Ich war noch nie in Südafrika… das wird irre!", freut er sich in einer Videobotschaft, die 'RTL news' ausstrahlte.

Lucas freut sich auf Südafrika

Lucas hat bei seinem Auftritt im Dschungelcamp Großes vor: Er will in die Fußstapfen seines mittlerweile verstorbenen Vaters Costa Cordalis (†75) treten, der sich die allererste Dschungelkrone sicherte. Damals hatte Lucas seinen Vater nach Australien begleitet. "Jetzt geht es nach Südafrika. Die Karten sind da schon ein bisschen anders gemischt, aber ich freue mich trotzdem. Die Natur ist das eine, aber wie sich das alles im Camp entwickelt - ob man vielleicht Freunde findet oder jemanden gar nicht mag -, ich denke das ist eine mega Herausforderung und da freue ich mich wirklich drauf!" versicherte er.

Auch Sonja Zietlow begrüßt den Ortswechsel

Neben Lucas sind bereits Harald Glööckler (56) und Flip Pavlovi (27) als weitere Kandidaten bestätigt, die weiblichen Teilnehmerinnen sind bisher nicht bekannt. Wieder mit von der Partie sind außerdem Daniel Hartwich (43), Camp-Liebling Dr. Bob (71) und Sonja Zietlow (53). "Ich bin mehr als erfreut, geflasht. Ja, ich freue mich wahnsinnig!", so Zietlow vor einigen Tagen in einem RTL-Video. Über den Ortswechsel freut sich die Moderatorin: "Diese wunderbare Luft ... tagsüber warm, aber 'ne trockene Luft, nachts etwas frischer und kühler - und einfach nur Natur pur!" Ab Januar sind Lucas Cordalis & Co. in der 15. Staffel des Dschungelcamps zu sehen.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images