Luca Hänni: Der “kleine Junge von ‘DSDS’” wird erwachsen

DE German Stars - Luca Hänni (26) ist dankbar. Seit der Sänger 2012 die Talentshow 'Deutschland sucht den Superstar' gewann, ist er ein fester Bestandteil des Showbusiness.

"Kann der überhaupt was?"

Dabei hatte er von Anfang an eine Menge zu lernen, wie er im Interview mit 't-online' gestand: "Ich musste mich erst einmal selbst finden und habe mich deswegen auch von einigen Geschäftspartnern trennen müssen. Mir war es wichtig, dass ich mir selbst etwas aufbaue." Das lief nicht immer glatt, gibt der Sänger unumwunden zu: "Ich habe schon übers Aufhören nachgedacht." 2014 sei er an einem Punkt angekommen, an dem er sein Image gründlich überdachte. "Ich habe damals immer dasselbe gemacht. Viele Leute haben gesagt: 'Ach, der kleine Junge von 'DSDS'. Kann der denn überhaupt was?' Ich kam nicht an die geilen Auftritte ran. Die guten Festivals haben mich nicht gebucht."

Luca Hänni musste sich als eigenständiger Künstler etablieren

Er fühlte sich Castingshow-Sieger abgestempelt. Es stecke eine Menge harte Arbeit dahinter, sich vor solche einem Hintergrund eigenständig zu etablieren, weiß Luca Hänni. "Meine Teilnahme beim ESC letztes Jahr war deshalb auch so wichtig für mich. Ich war nicht mehr der kleine Junge, sondern wurde ernstgenommen. Darauf kann ich jetzt aufbauen." Natürlich hat sich in den letzten acht Jahren eine Menge verändert, zum Beispiel, wie ein Album-Release wahrgenommen wird. "Ich finde es schon schön, wenn ich eine CD in der Hand halte. Da gehört ja auch ein Artwork und Booklet dazu."

Heute streamt der Musiker nur noch und wüsste auch gar nicht mehr, wo er eine CD abspielen könnte. "Ich habe keinen Player daheim und in meinem Auto ist auch keiner. Ich wäre da völlig aufgeschmissen", lachte Luca Hänni.