Allgemein | STAR NEWS

Lori Loughlin: Neue Anklagen im Betrugsskandal

DE Showbiz - Lori Loughlin (55) und ihr Ehemann, Modedesigner Mossimo Giannulli (56), sind bereits Anfang dieses Jahres angeklagt worden, Entscheidungsträger an US-amerikanischen Elite-Universitäten bestochen zu haben, um ihren zwei Töchtern einen Platz sichern zu können. Lori und Mossimo haben auf nicht schuldig plädiert und befinden sich derzeit auf freiem Fuß, nachdem sie eine Million Dollar Kaution bezahlt hatten.

Nicht jeder Fall ist gleich

Andere Stars, die ebenfalls betrogen haben sollen, um ihren Kindern einen Platz an der Uni zu sichern, sind teilweise bereits verurteilt worden. Felicity Huffman (56) etwa ist schon zum Haftantritt erschienen, muss 14 Tage hinter Gitter sitzen, nachdem sie sich für schuldig bekannt hatte. Bei Lori Loughlin und ihrem Mann scheint der Fall etwas komplizierter, denn die Schauspielerin war nicht nur wegen Bestechung, sondern auch wegen Geldwäsche angeklagt worden.

Lori Loughlin könnte lange sitzen

Nun sind gegen die Darstellerin und den Designer neue Klagen der Bestechung erhoben worden. Details dazu sind allerdings noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Es sieht jedenfalls nicht gut aus für den 'Fuller House'-Star, denn allein wegen des Vorwurfs der Geldwäsche könnte Lori für 20 Jahre ins Gefängnis wandern. Insgesamt sollen sie und ihr Mann eine halbe Million Dollar gezahlt haben, damit ihre beiden Töchter an der University of Southern California in Los Angeles studieren können – unabhängig von ihren Noten.

© Cover Media

Artikel zum Thema Lori Loughlin: Jetzt auch noch Geldwäsche