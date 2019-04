Allgemein | STAR NEWS

Lori Loughlin: Jetzt auch noch Geldwäsche

Lori Loughlin (54) und ihr Ehemann Mossimo Giannulli (55) stehen nicht nur im Zentrum des Betrugsskandals rund um US-Unis, nun wird der Schauspielerin ('Full House') auch noch Geldwäsche vorgeworfen. In Verbindung mit den Bestechungsvorwürfen drohen den beiden jetzt massive Strafen - sogar eine mehrjährige Haftstrafe steht im Raum.

Schlimmer geht’s kaum

Wie 'TMZ' berichtet, wird Loughlin und Giannulli von der US-Justiz vorgeworfen, in Geldwäschegeschäfte verwickelt zu sein. Sollten diese Vorwürfe zur Anklage führen, drohen den beiden bis zu 20 Jahre Haft. Aktuell befinden sich die beiden auf freiem Fuß, nachdem sie rund eine Million Dollar Kaution gezahlt hatten. Neben den beiden Stars hatten etliche weitere US-Promis Hochschulen geschmiert, damit sie die Kinder der Stars bei sich aufnehmen.

Einer dieser Stars ist Felicity Huffman (56, 'Desperate Housewives') - und die hat sich jetzt auf einen Deal eingelassen.

"Ich nehme die Strafe an."

Am Dienstag [09. April] hatte Huffman vor Gericht zugegeben, schuldig zu sein und ebenfalls eine Hochschule bestochen zu haben. In einem Statement bereute sie ihre Taten: "Ich nehme die Strafe an und bereue zutiefst, was ich getan habe. Ich akzeptiere, dass ich voll und ganz für meine Taten einstehen muss und werde die Konsequenzen tragen."

Nun blickt sie einer Gefängnisstrafe von vermutlich vier bis zehn Monaten entgegen. Für Lori Loughlin und Mossimo Giannulli könnte die Geschichte hingegen weniger rosig ausgehen…

